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Гран-при кинофестиваля «Горький fest» получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко
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Гран-при кинофестиваля «Горький fest» получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко 

ТАСС 58 минут назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest», который завершился в Нижнем Новгороде, получила картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко, передает корреспондент ТАСС.
"Киноленту жюри признало победителем единогласно. По другим картинам у нас были споры, ведь сравнивать приходилось и короткометражные фильмы, и полный метр, и разные по жанру картины", — отметил председатель жюри, режиссер Николай Досталь.
Картина, получившая Гран-при, повествует о маленькой девочке, которая чудом выжила после массового расстрела евреев. Она прячется в трубе камина в украинской школе, ставшей комендатурой на время фашистской оккупации. Анна наблюдает за войной и жизнью из своего укрытия.
В этом году конкурсная программа фестиваля получила название «Встряска», и во многом оно было оправдано: многие представленные на суд жюри картины были посвящены остросоциальной тематике и показывали жизнь российской глубинки. Всего в конкурсе приняли участие 26 картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.
Приз за лучшую режиссуру достался фильму «Путешествие в Париж» Марии Поляковой, а специальный приз жюри — картине «Лес» Романа Жигалова. Дипломы за лучшую мужскую и женскую роль получили соответственно актер Владимир Мишуков за роль в фильме Михаила Сегала «Слоны могут играть в футбол» и актриса Наталья Рычкова, сыгравшая в фильме «Лес».
Гостями церемонии закрытия стали режиссер Алексей Герман, актеры Андрей Мерзликин, Анатолий Белый, Андрей Ильин, Дарья Повереннова, Ксения Лаврова-Глинка, Дмитрий Готсдинер и другие. Фестиваль «Горький fest» проходил с 20 июля.
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