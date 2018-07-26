Гран-при кинофестиваля «Горький fest» получила картина «Война Анны» Алексея Федорченко

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. / ТАСС /. Гран-при второго фестиваля нового российского кино «Горький fest», который завершился в Нижнем Новгороде, получила картина «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко , передает корреспондент ТАСС.

"Киноленту жюри признало победителем единогласно. По другим картинам у нас были споры, ведь сравнивать приходилось и короткометражные фильмы, и полный метр, и разные по жанру картины", — отметил председатель жюри, режиссер Николай Досталь

Картина, получившая Гран-при, повествует о маленькой девочке, которая чудом выжила после массового расстрела евреев. Она прячется в трубе камина в украинской школе, ставшей комендатурой на время фашистской оккупации. Анна наблюдает за войной и жизнью из своего укрытия.

В этом году конкурсная программа фестиваля получила название «Встряска», и во многом оно было оправдано: многие представленные на суд жюри картины были посвящены остросоциальной тематике и показывали жизнь российской глубинки. Всего в конкурсе приняли участие 26 картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.