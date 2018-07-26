В Саратове открылся X Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права»

В Саратове стартовал юбилейный, десятый по счету, всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ. В этом году на конкурс было прислано двести сорок работ из семидесяти шести регионов России и даже стран ближнего зарубежья. В финал прошла двадцать одна работа. В том числе и репортаж «Неблагополучные семьи Саратова» нашего корреспондента и ведущей программы «Законный интерес» Жанны Марченко. По традиции лучших в десяти номинациях выберет жюри, среди которых актеры Николай Чиндяйкин Валерий Баринов . Имена победителей станут известны в уже завтра на торжественной церемонии закрытия.

Валерий Баринов, актер, член жюри:

"Телевидение — это колоссальное оружие. Поэтому проводить этот конкурс нужно, чтобы формировался нормальный образ нормальных людей, рассказывая, что плохо, что хорошо. Это самое главное. Самое главное научить людей вовремя смеяться и вовремя плакать".