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В Саратове открылся X Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права»
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В Саратове открылся X Всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ «Мир права» 

САРАТОВ24 44 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
В Саратове стартовал юбилейный, десятый по счету, всероссийский конкурс телевизионных фильмов и программ. В этом году на конкурс было прислано двести сорок работ из семидесяти шести регионов России и даже стран ближнего зарубежья. В финал прошла двадцать одна работа. В том числе и репортаж «Неблагополучные семьи Саратова» нашего корреспондента и ведущей программы «Законный интерес» Жанны Марченко. По традиции лучших в десяти номинациях выберет жюри, среди которых актеры Николай Чиндяйкин и Валерий Баринов. Имена победителей станут известны в уже завтра на торжественной церемонии закрытия.
Валерий Баринов, актер, член жюри:
"Телевидение — это колоссальное оружие. Поэтому проводить этот конкурс нужно, чтобы формировался нормальный образ нормальных людей, рассказывая, что плохо, что хорошо. Это самое главное. Самое главное научить людей вовремя смеяться и вовремя плакать".
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