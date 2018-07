Кевин Спейси: как секс-скандал повлиял на его актерскую карьеру и чем он занимается сейчас 

Сегодня свой 59-й день рождения празднует Кевин Спейси — один из самых талантливых, ярких и успешных актеров Голливуда. На его счету несколько десятков ролей в кино и более 40 наград (в том числе и премия «Оскар»). Однако в прошлом году его дальнейшая актерская карьера оказалась под большой угрозой из-за обвинений в сексуальных домогательствах и последовавшего затем каминг-аута. Чем сейчас занимается Кевин Спейси, увидим ли мы его еще в кино и остались ли у него друзья среди коллег-актеров — рассказываем в нашем материале на «КВ».

Он пытался соблазнить меня. Я не знаю, верно ли истолковал его намерения, но он пытался вступить со мной в сексуальный контакт. Я смог отскочить от него и закрыться в ванной,

— заявил он.

Энтони Рэпп

Прятать голову в песок и обвинять коллегу во лжи Спейси не стал и молниеносно отреагировал на эти заявления в своем Twitter. Он принес извинения Рэппу, но при этом отметил, что сам этого инцидента не помнит.

Я в ужасе от этой истории и правда не помню этой встречи, которая была 30 лет назад. Но если это так, как было описано, то я искренне прошу прощения за мое неприемлемое пьяное поведение. Мне жаль, что эти чувства, которые он описал, преследовали его все эти годы,

— заявил актер.

Кроме того, Спейси сделал смелое признание, рассказав, что он является гомосексуалом.

У меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Сейчас я живу как гей,

— признался он.

Однако честность актера оценили далеко не все. Дело в том, что о сексуальной ориентации Спейси в Голливуде, в общем-то, и так многие догадывались. Момент же для публичного заявления он выбрал крайне неудачный — признавшись, что он гей, Спейси словно хотел таким образом отвлечь внимание от самой сути скандала. И не случись его, вряд ли он вообще когда-либо признался бы в своей гомосексуальности.

Последствия

После того как скандал получил широкую огласку, Спейси решили не вручать премию «Эмми», о прекращении своего сотрудничества с ним объявила компания Netflix , выпускающая сериал «Карточный домик» (House of Cards), главной звездой которого он был, затем знаменитый режиссер Ридли Скотт удалил все сцены с участием актера из уже снятого им фильма «Все деньги мира» (All the Money in the World), а вместо него в проект пригласил Кристофера Пламмера . В общем, карьера Кевина Спейси пошла под откос.