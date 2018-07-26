Кевин Спейси: как секс-скандал повлиял на его актерскую карьеру и чем он занимается сейчас

Сегодня свой 59-й день рождения празднует Кевин Спейси — один из самых талантливых, ярких и успешных актеров Голливуда. На его счету несколько десятков ролей в кино и более 40 наград (в том числе и премия «Оскар»). Однако в прошлом году его дальнейшая актерская карьера оказалась под большой угрозой из-за обвинений в сексуальных домогательствах и последовавшего затем каминг-аута. Чем сейчас занимается Кевин Спейси, увидим ли мы его еще в кино и остались ли у него друзья среди коллег-актеров — рассказываем в нашем материале на «КВ».

Скандал и каминг-аут Прошлый год, кажется, стал рекордным по числу сексуальных скандалов, в которые были вовлечены многие знаменитости. Кевин Спейси как раз оказался в их числе. Актера, напомним, обвинил в сексуальных домогательствах Энтони Рэпп , который заявил, что Спейси пытался соблазнить его много лет назад (Рэппу тогда было 14 лет, Спейси — 26).

Он пытался соблазнить меня. Я не знаю, верно ли истолковал его намерения, но он пытался вступить со мной в сексуальный контакт. Я смог отскочить от него и закрыться в ванной,

— заявил он.

Энтони Рэпп

Прятать голову в песок и обвинять коллегу во лжи Спейси не стал и молниеносно отреагировал на эти заявления в своем Twitter. Он принес извинения Рэппу, но при этом отметил, что сам этого инцидента не помнит.

Я в ужасе от этой истории и правда не помню этой встречи, которая была 30 лет назад. Но если это так, как было описано, то я искренне прошу прощения за мое неприемлемое пьяное поведение. Мне жаль, что эти чувства, которые он описал, преследовали его все эти годы,

— заявил актер.

Кроме того, Спейси сделал смелое признание, рассказав, что он является гомосексуалом.

У меня были отношения и с мужчинами, и с женщинами. Сейчас я живу как гей,

— признался он.

Однако честность актера оценили далеко не все. Дело в том, что о сексуальной ориентации Спейси в Голливуде, в общем-то, и так многие догадывались. Момент же для публичного заявления он выбрал крайне неудачный — признавшись, что он гей, Спейси словно хотел таким образом отвлечь внимание от самой сути скандала. И не случись его, вряд ли он вообще когда-либо признался бы в своей гомосексуальности.

Последствия

После того как скандал получил широкую огласку, Спейси решили не вручать премию «Эмми», о прекращении своего сотрудничества с ним объявила компания Netflix , выпускающая сериал «Карточный домик» (House of Cards), главной звездой которого он был, затем знаменитый режиссер Ридли Скотт удалил все сцены с участием актера из уже снятого им фильма «Все деньги мира» (All the Money in the World), а вместо него в проект пригласил Кристофера Пламмера . В общем, карьера Кевина Спейси пошла под откос.

Представитель актера заявил, что его подопечный решил взять паузу в своей профессиональной деятельности, так что в ближайшее время фильмов с его участием можно не ждать.

Кевин Спейси берет время, чтобы взвесить все и получить необходимую помощь,

— сказал он.

Реакция общества: поддержка и критика

Ожидал ли Кевин Спейси, что эта старая история вызовет такой общественный резонанс и так кардинально повлияет на его дальнейшую судьбу, остается только догадываться. Однако стоит отметить, что реакция его коллег на скандал была разной.

Довольно осторожно в адрес актера высказалась его коллега по сериалу «Карточный домик» Робин Райт , которая отметила его талант, но при этом не сказала про него ничего плохого.

Мы с Кевином общались друг с другом между съемками, периодически с ним смеялись и шутили. Но я на самом деле не знала, какой он человек. Я лишь знала, какой он невероятный мастер своего дела,

— сказала она в одном из интервью.

Кевин Спейси и Робин Райт в сериале «Карточный домик»

Попытался оправдать актера и его старший брат Рэндалл Фаулер, который рассказал, что у них со Спейси (это, кстати, его псевдоним) было непростое детство — они жили с отцом, который их бил и насиловал и проявлял жестокость по отношению к ним.

В детстве мы сталкивались с издевательствами и пренебрежением в нашем доме — доме ужасов…Кевин боролся со своей сексуальностью, всегда отрицая, что является геем. На сцене он притворялся кем-то другим, что придавало ему сил и меняло его. Он избавился от фамилии Фаулер и придумал персонажа Кевина Спейси, чтобы замаскировать монстра внутри,

— говорил он.

Поддержал Спейси и канадский актер Кристофер Пламмер, который заменил его в том самом фильме Скотта.

То, что случилось с Кевином, очень грустно. Он невероятно талантливый актер, и от этого еще обиднее,

— сказал он.

А звезда сериала «Во все тяжкие» (Breaking Bad) Брайан Крэнстон вообще посчитал, что Кевин Спейси заслуживает второй шанс. Но сначала актеру следует пройти курс лечения.

Впрочем, в большинстве своем критических комментариев в адрес Кевина Спейси было куда больше. Обвинять в непристойном поведении его продолжают до сих пор. Так, совсем недавно с заявлением выступил Гай Пирс, рассказавший о своем опыте работы с актером.

Он был не прочь распустить руки,

— заявил он.

Карьера сейчас

Не все, однако, последовали примеру Ридли Скотта и компании Netflix, которые не стали сотрудничать с Кевином Спейси. В этом году вышла картина «Клуб миллиардеров» (Billionaire Boys Club), в которой актер сыграл хоть и не главную, но все же заметную роль. Значит ли это, что звезда «Красоты по-американски» потихоньку возвращается к профессиональной деятельности (тем более что картина была снята задолго до скандала), сказать сложно. Но тот факт, что не все объявили ему бойкот, говорит о том, что, возможно, на экране он еще появится.

Кевин Спейси в фильме «Клуб миллиардеров»

Личная жизнь

После скандала Кевин Спейси, который и так-то не афишировал свою личную жизнь, словно ушел в подполье. Последние записи в его соцсетях датируются октябрем прошлого года (тогда он как раз принес извинения Рэппу), в объективы папарацци он за эти несколько месяцев после инцидента попадал крайне редко (вскоре после скандала его засняли в реабилитационном центре в Аризоне, где он проходил курс лечения от сексуальной зависимости), на красных ковровых дорожках мы его не видели, героем выпусков популярных изданий он, по понятным причинам, не становился, а новостей в прессе о нем практически не появлялось.

Не беремся делать какие-то выводы и судить, тем более что этим и так занимается Скотланд-Ярд, тем не менее надеемся, что фильмы с участием Кевина Спейси мы еще увидим — несмотря на скандальную историю, он по-прежнему остается одним из самых талантливых и любимых актеров у киноманов во всем мире.

Кевин Спейси в фильме «Красота по-американски»

Кевин Спейси в фильме «Жизнь Дэвида Гейла»