Кинозал с доставкой на дом: какие сериалы посмотреть с 27 по 29 июля

В выходные на ТВ Центре запланирован показ нескольких фильмов, мини-сериалов, сред которых есть и четырехсерийки, полюбившиеся зрителям.

В пятницу, 27 июля, в 15:05, смотрите двухсерийный фильм «Сезон посадок».

Необычное трио — следователи Анна и Вадим, а также театральный режиссер Карманов — расследуют загадочные преступления. Карманов убежден, что все возможные сюжеты уже были описаны — в пьесах Шекспира, в произведениях Гоголя, в сказках… И чтобы найти убийцу, надо всего лишь понять, с каким из вечных сюжетов столкнулись сыщики. Поскольку Карманов — убежденный домосед, практическая сторона расследования ложится на плечи Анны и Вадима. Они служат источниками информации для режиссера, ищут и задерживают подозреваемых.