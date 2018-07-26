Наталья Белохвостикова: Лучшая роль всегда впереди

28 июля день рождения отмечает народная артистка России, лауреат двух Государственных премий СССР Наталья Белохвостикова . Неле из «Легенды о Тиле», королева из «Стакана воды», Мари Луни из «Тегерана-43» — список можно продолжать долго. И за каждой ролью — мгновения судьбы.

— Наталья Николаевна, а какие моменты в судьбе вы считаете знаковыми?

— Их было очень много: встреча с педагогом, встреча с супругом, рождение ребенка. Я бы могла сюда отнести свой дебют в фильме Марка Донского «Сердце матери» в четырнадцать лет. И свою последующую встречу на Киностудии имени Горького с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым , который взял меня на курс. И мою работу с ним в его картине «У озера», где партнером был Василий Шукшин (за роль Лены Барминой 19-летняя Наталья Белохвостикова получила Государственную премию СССР. — «ВМ»). И все фильмы Алова и Наумова.

— А как происходит ваше взаимодействие с супругом на съемочной площадке? Многие режиссеры на площадке проявляют качества тирана и деспота…

— Нет, Володя не таков. Наумов на площадке — это фейерверк фантазии и юмора. Атмосфера у него замечательная.

— Наверное, было немало совместных трудностей, которые вы преодолевали?

— За это время было очень много всего, и трудностей в том числе. Над его последним, вышедшим на экраны фильмом «Джоконда на асфальте» по сценарию Тонино Гуэрра мы работали в Венеции. В тот год стояла большая вода, и хорошо помню, с каким трудом нам с Арменом Борисовичем Джигарханяном приходилось пробираться к месту съемок на гондолах. Как подолгу ждали погоды, как много было радостных минут общения. Тяжелые моменты тоже были. Вспоминаю съемки картины «Белый праздник», где Иннокентий Смоктуновский , которого обожаю, внезапно тяжело заболел. Мы остановили съемки в ожидании его выздоровления, понимая, что без Смоктуновского фильма не будет. И вдруг ночью раздался звонок. Он позвонил нам из реанимации. И знаете, какие были его первые слова? «Вовочка, а если я эту фразу переставлю, как ты думаешь, это будет хорошо?»

— Вы довольны, что ваша дочь Наташа Наумова пошла тернистым режиссерским путем?

— Очень довольна. Она артистка по первому образованию, а по второму — режиссер. Ей это ужасно нравится, ей интересно смотреть на мир другими глазами, потому что режиссер — особая профессия, особый взгляд.

— А были в жизни моменты, которые сегодня, с позиции времени, вы хотели бы переиграть?

— Мы взрослые люди и осознаем, что изменить задним числом ничего нельзя. Совершая поступки в жизни, ты совершаешь их, думая головой, и вовсе не случайно. Все, что я делала, я сделала правильно и так, как хотела тогда. В силу того, что у меня муж — режиссер, я никогда не играла того, что не хотела бы играть. И никогда не делаю и не говорю то, чего не хочу.

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