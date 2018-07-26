Наталья Белохвостикова: Лучшая роль всегда впереди 

28 июля день рождения отмечает народная артистка России, лауреат двух Государственных премий СССР Наталья Белохвостикова. Неле из «Легенды о Тиле», королева из «Стакана воды», Мари Луни из «Тегерана-43» — список можно продолжать долго. И за каждой ролью — мгновения судьбы.
— Наталья Николаевна, а какие моменты в судьбе вы считаете знаковыми?
— Их было очень много: встреча с педагогом, встреча с супругом, рождение ребенка. Я бы могла сюда отнести свой дебют в фильме Марка Донского «Сердце матери» в четырнадцать лет. И свою последующую встречу на Киностудии имени Горького с Сергеем Аполлинариевичем Герасимовым, который взял меня на курс. И мою работу с ним в его картине «У озера», где партнером был Василий Шукшин (за роль Лены Барминой 19-летняя Наталья Белохвостикова получила Государственную премию СССР. — «ВМ»). И все фильмы Алова и Наумова.
— А как происходит ваше взаимодействие с супругом на съемочной площадке? Многие режиссеры на площадке проявляют качества тирана и деспота…
— Нет, Володя не таков. Наумов на площадке — это фейерверк фантазии и юмора. Атмосфера у него замечательная.
— Наверное, было немало совместных трудностей, которые вы преодолевали?
— За это время было очень много всего, и трудностей в том числе. Над его последним, вышедшим на экраны фильмом «Джоконда на асфальте» по сценарию Тонино Гуэрра мы работали в Венеции. В тот год стояла большая вода, и хорошо помню, с каким трудом нам с Арменом Борисовичем Джигарханяном приходилось пробираться к месту съемок на гондолах. Как подолгу ждали погоды, как много было радостных минут общения. Тяжелые моменты тоже были. Вспоминаю съемки картины «Белый праздник», где Иннокентий Смоктуновский, которого обожаю, внезапно тяжело заболел. Мы остановили съемки в ожидании его выздоровления, понимая, что без Смоктуновского фильма не будет. И вдруг ночью раздался звонок. Он позвонил нам из реанимации. И знаете, какие были его первые слова? «Вовочка, а если я эту фразу переставлю, как ты думаешь, это будет хорошо?»
— Вы довольны, что ваша дочь Наташа Наумова пошла тернистым режиссерским путем?
— Очень довольна. Она артистка по первому образованию, а по второму — режиссер. Ей это ужасно нравится, ей интересно смотреть на мир другими глазами, потому что режиссер — особая профессия, особый взгляд.
— А были в жизни моменты, которые сегодня, с позиции времени, вы хотели бы переиграть?
— Мы взрослые люди и осознаем, что изменить задним числом ничего нельзя. Совершая поступки в жизни, ты совершаешь их, думая головой, и вовсе не случайно. Все, что я делала, я сделала правильно и так, как хотела тогда. В силу того, что у меня муж — режиссер, я никогда не играла того, что не хотела бы играть. И никогда не делаю и не говорю то, чего не хочу.
СПРАВКА
Наталья Белохвостикова (род. 28 июля 1951 года, Москва) — народная артистка России, лауреат двух Государственных премий СССР, супруга режиссера Владимира Наумова, мать режиссера и актрисы Натальи Наумовой. Снялась в фильмах «Красное и черное», «Тегеран-43», «Берег» и др.