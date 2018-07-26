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Николай Черкасов. 115 лет со дня рождения
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Николай Черкасов. 115 лет со дня рождения 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
27 июля исполняется 115 лет со дня рождения актера Николая Черкасова. К этой дате в эфире телеканала «Россия К» художественный фильм «Весна» (27 июля, 21:05; повтор 29 июля, 9:55) и программа «Острова» (27 июля, 22:45).
Сегодня мы легко используем эпитеты «великий», «талантливый», «гениальный». Николай Черкасов был без преувеличения всенародно любимым актером. Князь Александр Невский, царь Иван Грозный, Дон Кихот, Жак Паганель, Билли Бонс, профессор Полежаев, царевич Алексей — вот далеко не полный список его знаменитых ролей. Не менее популярны и его театральные работы. Он единственный актёр, чьё лицо запечатлено на ордене. Сталин лично выбрал и утвердил портрет Черкасова для одной из высших государственных наград — ордена Александра Невского.
Николай Черкасов дружил с выдающимися людьми — Сергеем Эйзенштейном, Дмитрием Шостаковичем, Евгением Мравинским. Но он был открыт для всех. Однажды Черкасов подсчитал, сколько человек он принял как депутат Верховного Совета СССР, — оказалось, 2565! Георгий Товстоногов по этому поводу писал: «Если можно было бы собрать в одно место всех, кому когда-нибудь в трудную минуту жизни помог Николай Константинович, пришлось бы арендовать стадион». В программе «Острова» (27 июля, 22:45) о великом актере рассказывают киноведы и историки кино Наум Клейман, Пётр Багров, Николай Изволов, Евгений Марголит.
27 июля в 21:05 (повтор 29 июля 9:55) зрители смогут увидеть любимого актёра в главной роли в художественном фильме «Весна» режиссёра Григория Александрова. В остальных ролях — звёзды советского кинематографа: Любовь Орлова, Фаина Раневская, Ростислав Плятт, Николай Коновалов, Борис Петкер, Рина Зеленая. Фильм получил приз Венецианского МКФ (1947).
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