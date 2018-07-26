Объявлен новый состав «Ангелов Чарли» 

Может, кто-то помнит, что на самом деле "Ангелы Чарли" — история довольно давняя. Изначально это было телевизионное шоу, радовавшее публику в 70-х — 80-х годах. Позже, на волне успеха, в было решено снять полнометражный фильм, который вышел на экраны в 2000-м году и принес исполнителям главных ролей широкую известность. Тогда это были Кэмерон Диаз, Дрю Бэрримор и Люси Лью.
На этом решили не останавливаться и спустя 18 лет планируется выпуск очередного ремейка "Ангелов Чарли". На главные роли приглашены Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Режиссировать проект будет Элизабет Бэнкс.