Маркина Надежда Константиновна 

Дата рождения: 29 января 1959 года
Место рождения: Тамбовская обл., пос. Дмитриевка
Знак Зодиака: Водолей
Сейчас призы различных академий сыплются на актрису театра и кино Надежду Маркину как из рога изобилия. Но в детстве она была совсем не похожа на очень многих девочек, мечтавших стать артистками. И даже предположить не могла, что будет блистать на Каннском фестивале с фильмом Андрея Звягинцева «Елена», что будет популярной актрисой, получит «Золотую маску» за роль Тамары в спектакле Театра на Таганке по пьесе Володина «Пять вечеров».
Родители Маркиной — простые деревенские люди, крестьяне, жившие деревне под Тамбовом. Отец Константин был инвалидом, искалеченным войной, поэтому маме Параскеве приходилось с утра до ночи работать. Но свое деревенское детство актриса вспоминает светло, хотя приходилось и корову доить, и обеды готовить, и дом убирать. Потом она поступила в Тамбовское педагогическое училище. Потом поехала в столицу и поступила в ГИТИС, который окончила в 1983 году. Затем поступила на службу в Театр на Таганке. А уже в 1985 году началась её карьера в кино — с эпизодической роли в военной драме «Говорит Москва».
До своей главной картины — драмы «Елена» — Надежда Константиновна снялась в значительном количестве лент. В её актерском «патронташе» в основном были роли второго плана, они запоминающиеся, как например, роль служанки ростовщика Морденко Христины в «Петербургских тайнах» у режиссёра Леонида Пчёлкина, но всё-таки это были не главные роли.
Пробы в картину Звягинцева длились почти полгода — никак не получалось найти нужную актрису на главную роль. Сам режиссёр помнил о Маркиной. Он увидел актрису и запомнил по двум ролям театра на Малой Бронной: Реганы из «Короля Лира» и Лизы Епанчиной из «Идиота». Оба спектакля поставил Сергей Женовач. Прошло около 15 лет, прежде чем Звягинцев пригласил Маркину на главную роль в своей драме.
Сама актриса так говорит о своей героине: «По жизни оправдания моей героине никакого быть не может. Как это можно оправдать? Если бы всё можно было оправдать, тогда совсем просто жилось бы. Но у человека есть совесть, и какой бы поступок он не совершил, как бы он не делал вид, что ничего не происходит, совесть всегда даст о себе знать и не отпустит до конца жизни».
Личная жизнь
Замуж Надежда Маркина так и не вышла и детей у неё нет, о чём актриса очень сожалеет.
Фильмография
1985 — «Говорит Москва»
1985 — «Поклонись до земли»
1985 — «Далекий голос кукушки»
1988 — «Абориген»
1989 — «В городе Сочи темные ночи»
1989 — «Этюды о Врубеле»
1994 — 1995 — сериал «Петербургские тайны»
1998 — «Кто, если не мы»
1999 — … сериал «Развязка Петербургских тайн»
2000 — «Свадьба»
2000 — 2007 — сериал «Марш Турецкого»
2001 — мини-сериал «Семейные тайны»
2001 — … — сериал «Гражданин начальник»
2002 — «Под Полярной звездой»
2003 — сериал «Участок»
2003 — сериал «Вокзал»
2003 — сериал «Спас под березами»
2003 — сериал «Стилет»
2004 — мини-сериал «Женщины в игре без правил»
2004 — сериал «Штрафбат»
2004 — … — сериал «Дальнобойщики 2»
2005 — «Точка»
2005 — сериал «Даша Васильева 4. Любительница частного сыска. Хобби гадкого утенка»
2005 — сериал «Хиромант»
2005 — сериал «Частный детектив»
2006 — «Меченосец»
2006 — сериал «Заколдованный участок»
2006 — сериал «Ваша честь»
2006 — мини-сериал «Мертвый. Живой. Опасный»
2007 — сериал «Громовы. Дом надежды»
2007 — сериал «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной»
2007 — сериал «Хиромант 2»
2007 — сериал «Чужие тайны»
2009 — «Гувернантка»
2009 — сериал «Суд»
2009 — «Люди добрые»
2010 — сериал «Гаражи»
2010 — «Каденции»
2010 — «Елена»
2011 — сериал «Раскол»
2012 — «В тумане»
2012 — сериал «Ласточкино гнездо»
2012 — сериал «Подари мне воскресенье»
2012 — сериал «Моя большая семья»
2012 — «Судьба Марии»
2012 — мини-сериал «Костер на снегу»
2013 — «Шахта»
2013 — сериал «Две зимы и три лета»
2013 — сериал «Оттепель»
2013 — «Гагарин. Первый в космосе»
2014 — … сериал «Инквизитор»
2014 — мини-сериал «Бесы»
2015 — — «Находка»
2015 — «Иерей-сан. Исповедь самурая»
2016 — сериал «Солнце в подарок»
2016 — сериал «Доктор Рихтер»
2016 — мини-сериал «Одиночество»
2016 — мини-сериал «София»
2016 — сериал «Шакал»
2016 — «Девочки»
2016 — сериал «Вышибала»
2016 — «Петербург. Только по любви»
2017 — «Ничей»
2017 — сериал «Не вместе»
2017 — «Мифы»
2017 — сериал «Линия света»
2017 — «Аритмия»
2018 — сериал «Берёзка»
2018 — «Белая ворона»
2018 — сериал «Дети»
2018 — «Русские горки»
2018 — «Сквозь чёрное стекло»
2020 — «Стрельцов»