Маркина Надежда Константиновна

Дата рождения: 29 января 1959 года

Место рождения: Тамбовская обл., пос. Дмитриевка

Знак Зодиака: Водолей

Сейчас призы различных академий сыплются на актрису театра и кино Надежду Маркину как из рога изобилия. Но в детстве она была совсем не похожа на очень многих девочек, мечтавших стать артистками. И даже предположить не могла, что будет блистать на Каннском фестивале с фильмом Андрея Звягинцева «Елена», что будет популярной актрисой, получит «Золотую маску» за роль Тамары в спектакле Театра на Таганке по пьесе Володина «Пять вечеров».

Родители Маркиной — простые деревенские люди, крестьяне, жившие деревне под Тамбовом. Отец Константин был инвалидом, искалеченным войной, поэтому маме Параскеве приходилось с утра до ночи работать. Но свое деревенское детство актриса вспоминает светло, хотя приходилось и корову доить, и обеды готовить, и дом убирать. Потом она поступила в Тамбовское педагогическое училище. Потом поехала в столицу и поступила в ГИТИС, который окончила в 1983 году. Затем поступила на службу в Театр на Таганке. А уже в 1985 году началась её карьера в кино — с эпизодической роли в военной драме «Говорит Москва».

До своей главной картины — драмы «Елена» — Надежда Константиновна снялась в значительном количестве лент. В её актерском «патронташе» в основном были роли второго плана, они запоминающиеся, как например, роль служанки ростовщика Морденко Христины в «Петербургских тайнах» у режиссёра Леонида Пчёлкина , но всё-таки это были не главные роли.

Пробы в картину Звягинцева длились почти полгода — никак не получалось найти нужную актрису на главную роль. Сам режиссёр помнил о Маркиной. Он увидел актрису и запомнил по двум ролям театра на Малой Бронной: Реганы из «Короля Лира» и Лизы Епанчиной из «Идиота». Оба спектакля поставил Сергей Женовач . Прошло около 15 лет, прежде чем Звягинцев пригласил Маркину на главную роль в своей драме.

Сама актриса так говорит о своей героине: «По жизни оправдания моей героине никакого быть не может. Как это можно оправдать? Если бы всё можно было оправдать, тогда совсем просто жилось бы. Но у человека есть совесть, и какой бы поступок он не совершил, как бы он не делал вид, что ничего не происходит, совесть всегда даст о себе знать и не отпустит до конца жизни».

Личная жизнь

Замуж Надежда Маркина так и не вышла и детей у неё нет, о чём актриса очень сожалеет.

Фильмография

1985 — «Говорит Москва»

1985 — «Поклонись до земли»

1985 — «Далекий голос кукушки»

1988 — «Абориген»

1989 — «В городе Сочи темные ночи»

1989 — «Этюды о Врубеле»

1994 — 1995 — сериал «Петербургские тайны»

1998 — «Кто, если не мы»

1999 — … сериал «Развязка Петербургских тайн»

2000 — «Свадьба»

2000 — 2007 — сериал «Марш Турецкого»

2001 — мини-сериал «Семейные тайны»

2001 — … — сериал «Гражданин начальник»

2002 — «Под Полярной звездой»

2003 — сериал «Участок»

2003 — сериал «Вокзал»

2003 — сериал «Спас под березами»

2003 — сериал «Стилет»

2004 — мини-сериал «Женщины в игре без правил»

2004 — сериал «Штрафбат»

2004 — … — сериал «Дальнобойщики 2»

2005 — «Точка»

2005 — сериал « Даша Васильева 4. Любительница частного сыска. Хобби гадкого утенка»

2005 — сериал «Хиромант»

2005 — сериал «Частный детектив»

2006 — «Меченосец»

2006 — сериал «Заколдованный участок»

2006 — сериал «Ваша честь»

2006 — мини-сериал «Мертвый. Живой. Опасный»

2007 — сериал «Громовы. Дом надежды»

2007 — сериал «Взрослая жизнь девчонки Полины Субботиной»

2007 — сериал «Хиромант 2»

2007 — сериал «Чужие тайны»

2009 — «Гувернантка»

2009 — сериал «Суд»

2009 — «Люди добрые»

2010 — сериал «Гаражи»

2010 — «Каденции»

2010 — «Елена»

2011 — сериал «Раскол»

2012 — «В тумане»

2012 — сериал «Ласточкино гнездо»

2012 — сериал «Подари мне воскресенье»

2012 — сериал «Моя большая семья»

2012 — «Судьба Марии»

2012 — мини-сериал «Костер на снегу»

2013 — «Шахта»

2013 — сериал «Две зимы и три лета»

2013 — сериал «Оттепель»

2013 — «Гагарин. Первый в космосе»

2014 — … сериал «Инквизитор»

2014 — мини-сериал «Бесы»

2015 — — «Находка»

2015 — «Иерей-сан. Исповедь самурая»

2016 — сериал «Солнце в подарок»

2016 — сериал «Доктор Рихтер»

2016 — мини-сериал «Одиночество»

2016 — мини-сериал «София»

2016 — сериал «Шакал»

2016 — «Девочки»

2016 — сериал «Вышибала»

2016 — «Петербург. Только по любви»

2017 — «Ничей»

2017 — сериал «Не вместе»

2017 — «Мифы»

2017 — сериал «Линия света»

2017 — «Аритмия»

2018 — сериал «Берёзка»

2018 — «Белая ворона»

2018 — сериал «Дети»

2018 — «Русские горки»

2018 — «Сквозь чёрное стекло»

2020 — «Стрельцов»