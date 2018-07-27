Режиссер «Венома» намекает на возможную встречу Венома и Человека-паука в одном из будущих фильмов

Хотя продюсеры «Венома» и представители студии Sony Pictures не раз подчеркивали, что ко вселенной Marvel этот фильм никакого отношения не имеет, о новой встрече Венома и Человека-паука мечтают не только фанаты оригинальных комиксов (и фильмов с Тоби Магуайром ), но и команда новой ленты.

Режиссер «Венома» Рубен Фляйшер признался, что тоже хотел бы увидеть, как Человек-паук противостоит Веному, но в грядущем супергеройском блокбастере «чисто положительных героев», по словам режиссера, не будет вообще. Надежды когда-нибудь увидеть одно из самых интригующих противостояний из комиксов Фляйшер не оставляет:

«Думаю, мы все можем согласиться, что это было бы по-настоящему круто — увидеть противостояние Человека-паука и Венома. Надеюсь, студия думает так же, как и мы, и когда-нибудь в будущем пути этих персонажей пересекутся».

Похоже, что теперь нам всем придется пойти в кино и поддержать «Венома» своими деньгами, чтобы когда-нибудь увидеть блистательный (по крайней мере, мы надеемся на это) дуэт двух британских Томов. В прокате «Веном» стартует 4 октября 2018.

попкорнnews