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Режиссер «Венома» намекает на возможную встречу Венома и Человека-паука в одном из будущих фильмов
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Режиссер «Венома» намекает на возможную встречу Венома и Человека-паука в одном из будущих фильмов 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Хотя продюсеры «Венома» и представители студии Sony Pictures не раз подчеркивали, что ко вселенной Marvel этот фильм никакого отношения не имеет, о новой встрече Венома и Человека-паука мечтают не только фанаты оригинальных комиксов (и фильмов с Тоби Магуайром), но и команда новой ленты.
Режиссер «Венома» Рубен Фляйшер признался, что тоже хотел бы увидеть, как Человек-паук противостоит Веному, но в грядущем супергеройском блокбастере «чисто положительных героев», по словам режиссера, не будет вообще. Надежды когда-нибудь увидеть одно из самых интригующих противостояний из комиксов Фляйшер не оставляет:
«Думаю, мы все можем согласиться, что это было бы по-настоящему круто — увидеть противостояние Человека-паука и Венома. Надеюсь, студия думает так же, как и мы, и когда-нибудь в будущем пути этих персонажей пересекутся».
Похоже, что теперь нам всем придется пойти в кино и поддержать «Венома» своими деньгами, чтобы когда-нибудь увидеть блистательный (по крайней мере, мы надеемся на это) дуэт двух британских Томов. В прокате «Веном» стартует 4 октября 2018.
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