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Фото: Леонардо ДиКаприо и Скотт Иствуд играют в волейбол на пляже
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Фото: Леонардо ДиКаприо и Скотт Иствуд играют в волейбол на пляже 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Поскольку съемки нового фильма Квентина Тарантино проходят прямо в Лос-Анджелесе, Леонардо ДиКаприо, который играет в картине одну из главных ролей, не приходится отправляться на съемки куда-нибудь на другой конец мира — чем актер активно и пользуется, совмещая работу на площадке с отдыхом с друзьями. К компании Лео недавно присоединился еще один звездный новичок — Скотт Иствуд.
Папарацци, которые внимательно следят за всеми передвижениями ДиКаприо, сфотографировали актера в Малибу в компании друзей на пляже — во время игры в волейбол. Присоединившийся к компании Скотт Иствуд вовсю демонстрировал мускулистый торс, а вот 43-летний ДиКаприо скромно предпочел футболку не снимать.
попкорнnews
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