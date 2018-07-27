Фото: Леонардо ДиКаприо и Скотт Иствуд играют в волейбол на пляже

Поскольку съемки нового фильма Квентина Тарантино проходят прямо в Лос-Анджелесе, Леонардо ДиКаприо , который играет в картине одну из главных ролей, не приходится отправляться на съемки куда-нибудь на другой конец мира — чем актер активно и пользуется, совмещая работу на площадке с отдыхом с друзьями. К компании Лео недавно присоединился еще один звездный новичок — Скотт Иствуд

Папарацци, которые внимательно следят за всеми передвижениями ДиКаприо, сфотографировали актера в Малибу в компании друзей на пляже — во время игры в волейбол. Присоединившийся к компании Скотт Иствуд вовсю демонстрировал мускулистый торс, а вот 43-летний ДиКаприо скромно предпочел футболку не снимать.

попкорнnews