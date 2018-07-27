Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье в Малибу

32-летняя Леди Гага вот уже несколько месяцев не дает больших концертов из-за проблем с голосовыми связками. Представители певицы сообщили, что она возобновит свое турне осенью, однако точная дата выступлений еще неизвестна.

Пока поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма со звездой, которая состоится на Венецианском кинофестивале (напомним, она исполнила главную роль в дебютной картине Брэдли Купера »Звезда родилась»), Леди Гага решила устроить провокационную фотосессию в Малибу.

26 июля в сеть попали кадры папарацци, на которых певица позирует в белом платье в океане. Съемка получилась довольно откровенной, поскольку платье в воде сразу же намокло и практически полностью обнажило тело звезды.

Как оказалось, фотосессия проходила неподалеку от дома артистки (особняк Гага приобрела за 24 миллиона долларов в 2014 году). Фанаты, которые уже успели оценить фотографии, отметили, что их любимица заметно постройнела за последнее время.

А вам нравится, как выглядит Леди Гага?