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Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье в Малибу
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Леди Гага устроила откровенную фотосессию в прозрачном платье в Малибу 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Леди Гага
32-летняя Леди Гага вот уже несколько месяцев не дает больших концертов из-за проблем с голосовыми связками. Представители певицы сообщили, что она возобновит свое турне осенью, однако точная дата выступлений еще неизвестна.
Пока поклонники с нетерпением ждут премьеры фильма со звездой, которая состоится на Венецианском кинофестивале (напомним, она исполнила главную роль в дебютной картине Брэдли Купера»Звезда родилась»), Леди Гага решила устроить провокационную фотосессию в Малибу.
26 июля в сеть попали кадры папарацци, на которых певица позирует в белом платье в океане. Съемка получилась довольно откровенной, поскольку платье в воде сразу же намокло и практически полностью обнажило тело звезды.
Как оказалось, фотосессия проходила неподалеку от дома артистки (особняк Гага приобрела за 24 миллиона долларов в 2014 году). Фанаты, которые уже успели оценить фотографии, отметили, что их любимица заметно постройнела за последнее время.
А вам нравится, как выглядит Леди Гага?
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