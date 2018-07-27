Биография Анастасии Вознесенской

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Анастасия Валентиновна Вознесенская родилась 27 июля 1943 года в Москве.

В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ (курс Василия Маркова ).

По окончании учебы был принята в труппу Московского театра «Современник», где играла в спектаклях: «Вишневый сад» (Дуняша), «Свой остров» (Вильма), «Провинциальные анекдоты» (Марина), была занята в известной трилогии «Декабристы», «Народовольцы», «Большевики».

В 1966 году состоялся кинодебют актрисы в короткометражном фильме «Первая любовь» Александра Бланка. Через год Вознесенская сыграла в фильме Евгения Ташкова «Майор „Вихрь“ (1967).

Фильмография актрисы состоит из более чем 20 фильмов, среди которых „Пароль не нужен“ (1967), „Вы мне писали“ (1976), „Гараж“ (1979), „Вокзал для двоих“ (1982), „От зарплаты до зарплаты“ (1985), „Авария — дочь мента“ (1989), „Чехов и Ко“ (1998) и другие.

Анастасия Вознесенская — народная артистка РФ (1997). Награждена орденом Почета (2009).

Замужем за народным артистом РСФСР Андреем Мягковым

Материал подготовлен на основе информации открытых источников