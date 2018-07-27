Фантастические ретрофотографии со дна озера

Однажды в 1938 году неизвестный фотограф Мозерт услышал, что в курортном местечке Силвер-Спрингс во Флориде снимают фильм «Тарзан» с пловцом Джонни Вайсмюллером в главной роли. Сначала Мозерт хотел сделать лишь несколько кадров рабочего процесса. Но озеро, где проходили съемки, поразило его кристально чистой водой, и фотограф задумался о серии подводных снимков, для чего соорудил водонепроницаемую коробку для фотокамеры из подручных материалов.

1. Благодаря водонепроницаемой коробке фотограф мог погружаться с камерой в воду и свободно двигаться между актерами. Увидев это сооружение, съемочная группа во главе с Вайсмюллером долго смеялась. Но первые же двенадцать снимков получились настолько четкими, что киностудия MGM купила их для рекламы «Тарзана».

2. Вскоре Брюс Мозерт стал главным фотографом курорта Силвер-Спрингс и снимал потом 45 лет.

20. Вот так выглядел этот агрегат.