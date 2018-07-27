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Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
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Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки 

Рамблер 22 минуты назад
Заводная сцена с танцем в ресторане в фильме «Родня» режиссёра Никиты Михалкова тяжело далась актрисе Нонне Мордюковой. За некоторое время до начала съёмок картины Мордюкову госпитализировали с диагнозом «сердечная недостаточность», и она провела в больнице полтора месяца. Признаваться, что здоровье её подводит, актриса не желала, поэтому втихую пила сердечные капли и с ужасом ждала, когда начнутся репетиции. Но когда на площадке появился хореограф и репетиция началась, Нонна Викторовна пустилась в пляс с таким азартом, будто у неё никогда не было проблем с сердцем. Однако после выключения камеры Мордюковой стало плохо, коллеги вызвали скорую и отправили её в больницу. Артистку положили в инфарктное отделение. Но поистине всенародная популярность Мордюковой не позволила ей лечиться спокойно: в палату постоянно заглядывали люди, приносили подарки. Нонна провела в клинике три дня и постоянно развлекала посетителей смешными историями из жизни. После выписки она сразу же вернулась к съёмкам, но, к счастью, больше энергичных эпизодов с танцами по сценарию не предполагалось.
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