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Чем «Звёздные войны» расстроили учёных
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Чем «Звёздные войны» расстроили учёных 

Рамблер 2 часа назад
Кинозрители, которые любят фильмы про космос, уверены, что раз уж им показывают научную фантастику, то технологии должны быть правдоподобны. Пожалуй, фаворит поклонников этого жанра — сага «Звёздные войны» Джорджа Лукаса. Его неоднократно обвиняли в том, что в лентах показываются нереальные технологии и эффекты, на что сам Лукас всегда отвечал, что это выглядит более зрелищным. Кроме того, и к детищу своему Лукас относится не как к научной фантастике, а как к сказочной истории. Между тем, первый фильм саги вышел в 1977 году. За прошедшие сорок лет наука сильно продвинулась вперёд, а некоторые изобретатели, работавшие над, казалось бы, нереализуемыми проектами и вовсе вдохновлялись «Звёздными войнами». Вполне возможно, что кое-какие фантастические вещицы, которым пользуются обитатели далёкой-далёкой галактики, могут войти и в нашу жизнь. Правда, на боевую космическую станцию «Звезда смерти» скептически смотрят экономисты. Они уверяют, что на постройку такого колоссального сооружения потребовалась бы сталь, за которую нужно было бы заплатить в 13 000 раз больше денег, чем сейчас вообще есть на планете.
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