ТЕСТ: Насколько внимательно вы смотрели советские фильмы?

В июле свои юбилеи и дни рождения празднуют выдающиеся классики советского кинематографа — актеры Лия Ахеджакова и Андрей Мягков, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, киноактеры Василий Ливанов и Людмила Чурсина, Инна Макарова и Марианна Вертинская.

Благодаря своим ярким ролям, эти актеры влюбили в себя зрителей всего Советского Союза. Фильмы с их участием до сих пор остаются признанной классикой отечественного кинематографа.

Для самых внимательных зрителей «МИР 24» подготовил тест на знание сюжетов и цитат из любимых советских комедий. Делитесь его результатами в ваших социальных сетях и каждую неделю смотрите любимые фильмы на телеканале «МИР».