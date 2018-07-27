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ТЕСТ: Насколько внимательно вы смотрели советские фильмы?
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ТЕСТ: Насколько внимательно вы смотрели советские фильмы? 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
В июле свои юбилеи и дни рождения празднуют выдающиеся классики советского кинематографа — актеры Лия Ахеджакова и Андрей Мягков, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, киноактеры Василий Ливанов и Людмила Чурсина, Инна Макарова и Марианна Вертинская.
Благодаря своим ярким ролям, эти актеры влюбили в себя зрителей всего Советского Союза. Фильмы с их участием до сих пор остаются признанной классикой отечественного кинематографа.
Для самых внимательных зрителей «МИР 24» подготовил тест на знание сюжетов и цитат из любимых советских комедий. Делитесь его результатами в ваших социальных сетях и каждую неделю смотрите любимые фильмы на телеканале «МИР».
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