Ещё
Netflix заказал адаптацию постапокалиптической новеллы Daybreak
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Netflix заказал адаптацию постапокалиптической новеллы Daybreak 

Ruvod.com 2 часа назад
Фото: Ruvod.com
Сериал расскажет о подростке по имени Джош, пытающимся найти свою девушку Сэм.
В этом ему будет помогать группа отбросов, куда входит 12-летняя девочка-пироманьяк Анджелика и бывший школьный хулиган Уэсли, ставший пацифистом-самураем. Вместе они выживают в мире, наполненном зомби и напоминающими вселенную «Безумного Макса» бандами.
Шоураннером и продюсером сериала выступит Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери»), а постановщиком Брэд Пейтон, снявший несколько фильмов с Дуэйном Джонсоном — «Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж» и «Путешествие 2: Таинственный остров». Первый сезон чёрной комедии будет состоять из 10 эпизодов.
Оригинальная графическая новелла за авторством Брайана Ральфа вышла в 2006 году, после чего получила два продолжения в 2007 и 2008 году.
ИСТОЧНИК: DTF
Ruvod.com: последние новости
«Пылающий» со 2-го августа на цифровых площадках Amazon и Netflix наперегонки наращивают объемы производства 20th Century Fox использует ИИ для прогнозирования, кто посмотрит фильм после трейлера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Ляпы в советских мультиках14
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Видео
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звёздные войны» расстроили учёных
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
12:44
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы
Кино
05:01
Голливудские кинозвезды 90-ых, которых все забыли
Кино
10:07
Актеры, которых мы не узнали в гриме
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение