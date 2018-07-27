Netflix заказал адаптацию постапокалиптической новеллы Daybreak

Сериал расскажет о подростке по имени Джош, пытающимся найти свою девушку Сэм.

В этом ему будет помогать группа отбросов, куда входит 12-летняя девочка-пироманьяк Анджелика и бывший школьный хулиган Уэсли, ставший пацифистом-самураем. Вместе они выживают в мире, наполненном зомби и напоминающими вселенную «Безумного Макса» бандами.

Шоураннером и продюсером сериала выступит Арон Эли Колейт («Звёздный путь: Дискавери»), а постановщиком Брэд Пейтон , снявший несколько фильмов с Дуэйном Джонсоном — «Разлом Сан-Андреас», «Рэмпейдж» и «Путешествие 2: Таинственный остров». Первый сезон чёрной комедии будет состоять из 10 эпизодов.

Оригинальная графическая новелла за авторством Брайана Ральфа вышла в 2006 году, после чего получила два продолжения в 2007 и 2008 году.

ИСТОЧНИК: DTF