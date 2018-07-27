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Кристен Стюарт получила главную роль в перезапуске «Ангелов Чарли»
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Кристен Стюарт получила главную роль в перезапуске «Ангелов Чарли» 

Ivi.ru 1 час назад
Фото: Ivi.ru
Студия Sony объявила актерский состав нового фильма о девушках, берущихся за суперсекретные и невыполнимые задания.
Три главные роли заняли Кристен Стюарт из «Сумерек», «Персонального покупателя», «Ультраамериканцев», Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и малоизвестная Элла Балинска, сыгравшая небольшую роль в последнем сезоне отличного сериала «Чисто английские убийства».
Кристен Стюарт
Ультраамериканцы
Наоми Скотт
Могучие рейнджеры
Элла Балинска
Чисто английские убийства
Режиссером картины стала Элизабет Бэнкс. Она же написала сценарий фильма и сыграет современную версию Босли, помощницу Ангелов. В «Ангелах Чарли» 2000 года Босли играл Билл Мюррей.
Киноверсии «Ангелов Чарли» основаны на популярном телесериале, выходившем в эфир в семидесятых. Он рассказывал о трех девушках, которые работают в детективном агентстве загадочного Чарли Таунсенда и расследуют преступления. Кому достанется роль Чарли и не станет ли он женщиной — пока неизвестно.
Премьера перезапуска запланирована на 27 сентября 2019 года.
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