Кристен Стюарт получила главную роль в перезапуске «Ангелов Чарли»

Студия Sony объявила актерский состав нового фильма о девушках, берущихся за суперсекретные и невыполнимые задания.

Три главные роли заняли Кристен Стюарт из «Сумерек», «Персонального покупателя», «Ультраамериканцев», Наоми Скотт из «Могучих рейнджеров» и малоизвестная Элла Балинска, сыгравшая небольшую роль в последнем сезоне отличного сериала «Чисто английские убийства».

Кристен Стюарт

Ультраамериканцы

Наоми Скотт

Могучие рейнджеры

Элла Балинска

Чисто английские убийства

Режиссером картины стала Элизабет Бэнкс . Она же написала сценарий фильма и сыграет современную версию Босли, помощницу Ангелов. В «Ангелах Чарли» 2000 года Босли играл Билл Мюррей

Киноверсии «Ангелов Чарли» основаны на популярном телесериале, выходившем в эфир в семидесятых. Он рассказывал о трех девушках, которые работают в детективном агентстве загадочного Чарли Таунсенда и расследуют преступления. Кому достанется роль Чарли и не станет ли он женщиной — пока неизвестно.

Премьера перезапуска запланирована на 27 сентября 2019 года.