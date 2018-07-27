«Пылающий» со 2-го августа на цифровых площадках

Картина «Пылающий» претендовала на «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля и была отмечена призом ФИПРЕССИ. Это фильм корейского режиссера Ли Чан-дона по рассказу Харуки Мураками «Сжечь сарай».

Молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен — современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором Джонсу лишается покоя.

Картина неоднозначная c глубоким смыслом, обычный рассказ превращен в психологический триллер.

«Пылающий» — картина о человеке как самой большой загадке вселенной, запертой шкатулке, ключ от которой даже не потерян, а просто ещё не создан. Отсюда мучения в любви, импульсивные действия, непонятные нам самим мании, фобии, странности. Огонь горит, но неизвестно, где отыскать для него подходящее топливо. Если лучшего не найдется, пусть будут хотя бы заброшенные теплицы». — Антон Долин («Медуза»)