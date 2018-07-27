Марианна Вертинская. Личная жизнь и самые знаменитые мужчины красавицы-актрисы

Марианну Вертинскую считали эталоном красоты, женщины пытались копировать ее томный взгляд и элегантные жесты, также подводили глаза, а мужчины неизменно оборачивались вслед. Сколько сердец разбила звезда советского кино, сосчитать сложно. В молодости она жила легко — увлекалась, влюблялась, расставалась — и снова влюблялась. Накануне дня рождения актрисы, которая 28 июля празднует юбилей, Teleprogramma.pro вспоминает самых известных мужчин, сердца которых она покорила — и которые не оставили равнодушным ее сердце. Андрей Кончаловский Андрей Кончаловский. Источник: Globallookpress.com С ним Марианна познакомилась в начале 60-х — и серьезно влюбилась, чуть ли не впервые в жизни. Любовь была взаимной. «У нее были синие глаза, вздернутый нос и рыжие волосы», — такой Андрей Кончаловский запомнит вскружившую ему голову юную красавицу. Она курила — это Кончаловскому не нравилось, но была очаровательна. «Она была вся такая легкая, непредсказуемая, небесная», — будет вспоминать потом режиссер. Кончаловский сильно ревновал Марианну Вертинскую ко всем мужчинам, которые уделяли ей повышенное внимание — а таковых было много.

Марианна Вертинская в фильме «Мне двадцать лет», 1964 гг. Кадр из фильма

В киношной тусовке гадали: когда же породнятся две знаменитые династии, Вертинских и Михалковых-Кончаловских. Династии породнились — и была свадьба, но не Андрона Кончаловского с Марианной Вертинской, а Никиты Михалкова с ее младшей сестрой Анастасией. А в жизни молодого режиссера появилась Наталья Аринбасарова . Узнав о ней, Марианна плакала. Но много лет спустя Вертинская скажет, что ей повезло, что они с Кончаловским так и не стали мужем и женой: она бы оказалась одной из длинного списка его брошенных жен. Андрей Тарковский Андрей Тарковский. Источник: Globallookpress.com больше по теме

От «кремлевской принцессы» до Тарковского. Трагедии знаменитых советских невозвращенцевБегство за границу считалось в СССР уголовным преступлением и приравнивалось к измене родине. Он, как и Вертинская, снимался в фильме «Мне двадцать лет», правда у молодой актрисы была главная роль — а Андрей Тарковский появился в эпизоде (к слову, в картине в эпизодической роли засветился и Андрей Кончаловский). Впоследствии Марианна расскажет: она знала, что давно нравится Тарковскому. Но он был женат на Ирме Рауш, а она была влюблена в его друга — Андрона. Тарковский дважды предлагал ей сняться в его фильмах — а она оба раза отказывалась, что режиссера страшно сердило.

Роман между ними возник неожиданно — актриса потом говорила, что это даже было трудно назвать романом, скорее она стала для искавшего утешение после разлада с женой режиссера товарищем по несчастью. А потом она сказала «нет» в ответ на предложение Андрея Тарковского выйти за него замуж, объяснив, что ему нужна совершенно другая женщина, которая посвятит всю себя ему. Лев Збарский Лев Збарский. Архив EG.RU

Роман Вертинской с известным художником-графиком, красавцем, от которого женщины сходили с ума (Лев Збарский был первым мужем актрисы Людмилы Максаковой , до нее он был женат на знаменитой советской манекенщице Регине Збарской ) длился около двух лет. Вначале они снимали дачу в Серебряном бору, потом переехали в квартиру мамы Вертинской. Там все и закончилось.

Как рассказывала актриса, Збарский как-то поставил кисточки и разложил свои работы на столе ее отца, знаменитого певца Александра Вертинского . Это вывело из себя ее маму, чтившую его память, она наговорила художнику грубостей — а тот, вспылив, начал собирать вещи. Марианна в этот момент была занята общением с подругой и совершенно не прониклась трагизмом ситуации.

Лев Збарский сильно обиделся, эта история и стала началом конца в их отношениях. А через некоторое время Вертинская вышла замуж за его друга, архитектора Илью Былинкина, в браке с которым прожила шесть лет, по 1973 год, родила дочь Александру. Когда девочке было четыре года, на очередным пробах ее мама встретилась с оператором Георгием Рербергом — и ушла от мужа. Борис Хмельницкий Борис Хмельницкий. Источник: Globallookpress.com Они вместе учились в Щукинском училище. По словам Вертинской, Борис Хмельницкий, который, как говорили, давно был тайно в нее влюблен, буквально спас ее от Рерберга. Последний хоть и был гениальным оператором, но отличался очень тяжелым и взрывным характером, страшно ревновал, мог и ударить, будучи подшофе. У Хмельницкого Марианна пряталась от очередных выходок ревнивца, который, по словам соседей, караулил ее в коридоре с ножом. Борис был совсем другим — добрым, мягким, очень заботливым.

Марианна Вертинская в фильме «Смерть под парусом», 1976 г. Кадр из фильма

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Самые короткие браки: 24 часа Матвиенко и Джуны, 10 дней Белоусова и ВетлицкойРоссийские знаменитости порой ставят такие рекорды по недолговечности браков, что их зарубежным коллегам и не снилось!Хмельницкий с Вертинской поженились, в 1978 году у актеров родилась дочь Даша. Вместе они прожили два с лишним года. Как впоследствии рассказывала Марианна, определенную роль в том, что они расстались, сыграла мама актера: он женился только в 37 лет, до этого времени жил с мамой, и Зинаида Ивановна была не очень-то рада, что теперь любимого сына приходится «делить» с другой женщиной. По словам актрисы, Борис какое-то время метался между ней и матерью, в итоге они расстались. Даша осталась с папой. Ходили слухи, что к моменту расставания сердце актрисы уже было занято другим, но и те отношения долго не продлились.

Самым долгим из всех браков Марианны Вертинской оказался третий — с бизнесменом югославского происхождения Зораном Казимировичем она прожила больше десяти лет. Но и он распался: актриса не захотела вслед за мужем уехать за границу.

Последний фильм с участием Марианны Вертинской, «Одна любовь моей души», вышел в 2007 г. Кадр из фильма

Как призналась Вертинская в одном из интервью, быть трижды замужем — «этого вполне достаточно». В последние годы актриса очень редко общается с прессой, не снимается в кино, да и театром Марианна Александровна, много лет прослужившая в театре имени Вахтангова, по ее же собственным словам, «наигралась». Накануне предыдущего юбилея Марианна Вертинская сообщила, что живет одна, и совсем не стремится, чтобы в ее квартире также находился какой-то мужчина.

«Я влюбчивая — в папу», — призналась как-то знаменитая дочь знаменитого отца. По словам Марианны Александровны, она была влюблена в каждого из своих супругов. Возможно, порой она вела себя легкомысленно, но каждый раз это было сильное и красивое чувство.