Гран-при фестиваля «Горький fest» получил фильм «Война Анны»

Объявлены лауреаты второго фестиваля актуального российского кино «Горький fest», который прошел в Нижнем Новгороде.

Лучшим фильмом жюри единогласно признало картину Алексея Федорченко «Война Анны». Этот фильм повествует о маленькой девочке, которая потеряла всю семью по время нацистской оккупации. Девочка живет в неиспользуемом камине бывшей школы, которую нацисты превратили в комендатуру.

Фильм «Война Анны» считался одним из претендентов на главный приз «Кинотавра». Специальный диплом этого кинофестиваля получила исполнительница главной роли юная актриса Марта Козлова.

Конкурсная программа фестиваля получила название «Встряска». Организаторы объединили в ней как полнометражные картины, так и короткий метр. В программу вошли разноформатные фильмы: от киноальманахов до веб-сериалов, документалистики и экспериментального видео.