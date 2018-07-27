Поесть барбекю, сходить на «блошку» и в кино: что запланировать на вечер пятницы

Mos.ru предлагает пять вариантов культурного досуга. В программе — новый фильм Абделатифа Кешиша, открытие выставки и лекция о музыкальном андеграунде.

Рабочая неделя снова стремительно приблизилась к финалу. Не забудьте запланировать на вечер что-нибудь интересное, чтобы день прошел в предвкушении праздника. Подсказываем: сегодня стоит сходить в Музей современного искусства на Петровке, парк «Сокольники», на ВДНХ и в летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького.

Сходить на открытие третьего акта «Генеральной репетиции»

Время: до 21:00 Место: Московский музей современного искусства (улица Петровка, дом 25)

Московский музей современного искусства и фонд V-A-C сегодня начинают третий, заключительный акт проекта «Генеральная репетиция», который стирает границы между музеем и театром. В основу либретто (организаторы намеренно используют театральные термины) легло эссе поэта и прозаика Марии Степановой «Ничье» о том, что происходит с предметом, когда он становится частью музейной коллекции. Третий акт, который также носит название «Ничье», представляет собой инсталляцию личных вещей Степановой. Лишенные художественной и исторической ценности, они обретают новый контекст, вступая в диалог с музейными экспонатами.

О том, как все это понимать, расскажет сама Мария Степанова в ходе публичной беседы с кураторами фонда V-A-C Катериной Чучалиной и Варварой Ганичевой. Разговор начнется в 19:30. Нужна предварительная регистрация.

Тех, кто интересуется чужими вещами скорее с точки зрения потребления, чем искусства, во дворе музея ждет стихийный блошиный рынок Vintage Marketplace. Обещают, что в наличии будет интересная женская и мужская одежда с историей — и брендовая, и безымянная, аксессуары, а также предметы интерьера. А еще здесь можно будет отдохнуть в чилауте — послушать диджейский сет и перекусить.

В день открытия «Ничье» вход в музей свободный.

Отправиться на фестиваль барбекю

Время: до 22:00 Место: парк «Сокольники» (улица Сокольнический Вал, дом 1, строение 1)

Хотите основательно поесть? В парке «Сокольники» вам помогут. Здесь собираются шеф-повара и гриль-мастера из 30 ресторанов Москвы. Собираются, разумеется, не отдыхать, а работать: готовить барбекю на глазах у изумленной публики. Сегодня начинается трехдневный «Барбекю-фест», который поставил себе задачей свести с ума всех посетителей парка волшебными ароматами жаренного на углях мяса.

Сегодня и все выходные для улучшения пищеварения в «Сокольниках» будут звучать старые добрые кантри, блюз и мелодичный рок. Детей ждет специальная площадка, на которой аниматоры будут проводить тематические мастер-классы, а взрослых — вечерние кинопоказы в летнем кинотеатре.

Вход на этот гедонистический праздник свободный, но за еду, конечно, нужно будет заплатить.

Посмотреть фильм «Мектуб, моя любовь»

Время: в зависимости от выбранного киносеанса

Место: кинотеатры сети «Москино»

Если собираетесь в кино, выбирайте новый фильм Абделатифа Кешиша «Мектуб, моя любовь» — не прогадаете. Лето, начало 1990-х, юг Франции, ключевым героям в районе 20 лет, и они, кажется, никогда не спят. Скромный студент сценарного факультета Амин приезжает из Парижа домой на летние каникулы — и его прямо-таки сбивает с ног ударной волной вечеринок, пляжных развлечений и телесных удовольствий. Последним самозабвенно предаются все, кроме него: его двоюродный брат Тони, местный Казанова, друзья и подруги детства, приехавшие в отпуск отвязные красотки, с которыми Амин знакомится на пляже.

Блестящий сценарий, полный точных и поэтому очень смешных живых диалогов, съемка, заставляющая зрителя почувствовать себя буквально среди героев фильма, — настоящая ода молодости, беззаботности и красоте. «Мектуб, моя любовь» вырывает из реальности почти на три часа. Относительно большой хронометраж — единственный недостаток картины. Впрочем, некоторые любят и подольше.

Послушать лекцию о музыкальном андеграунде 2000-х

Время: 19:00 Место: летний кинотеатр «Пионер» в Парке Горького

Авторы книги «Песни в пустоту», посвященной российским андеграундным группам и музыкантам 1990-х, Илья Зинин , Максим Дашкевич и Александр Горбачев приступили к созданию второго тома. Новые «Песни в пустоту» будут посвящены следующему десятилетию. В 2000-е, ставшие мостиком между миром аналоговых музыкальных носителей и миром плейлистов в интернете, были свои подпольные герои — имена многих из них громко звучат до сих пор, остальные постепенно уходят.

Сегодня в летнем кинотеатре «Пионер» в Парке Горького Зинин, Дашкевич и Горбачев прочитают лекцию — тизер будущей книги: расскажут о героях неформатной музыки нулевых в России, ключевых медиа, клубах и фестивалях.

Вход на лекцию свободный, нужна регистрация.

Увидеть спектакль Waterlitz

Время: 21:00 Место: ВДНХ, площадь Промышленности

Хотите завершить день ярко? Собирайтесь на ВДНХ, где идет фестиваль «Вдохновение». Ближайшие три дня площадь Промышленности оккупирует французский уличный театр Generik Vapeur — участники разнообразных европейских фестивалей, вот уже 30 лет черпающие вдохновение в эстетике восьмидесятых, в индустриальных ландшафтах и шумах. Они уже построили здесь огромную башню из восьми морских контейнеров, а вечером устроят шоу — вертикальные танцы, мэппинг и искренний разговор о человеческих страхах.

Вход свободный.