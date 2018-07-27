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Стали известны победители фестиваля «Горький fest»
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Стали известны победители фестиваля «Горький fest» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Торжественная церемония закрытия II Всероссийского кинофестиваля нового российского кино «Горький fest»прошла в Нижегородском театре драмы 26 июля.
Гран-при фестиваля «Горький fest» был присужден фильму Алексея Федорченко «Война Анны», повествующему о девочке, которая вынуждена прятаться в трубе камина украинской школы, ставшей комендатурой в период фашисткой оккупации.
Приз за лучшую режиссуру получила картина Марии Поляковой «Путешествие в Париж». Специального приза жюри удостоена кинолента «Лес» режиссера Романа Жигалова.
Напомним, конкурсная программа этого года получила название «Встряска». Организаторы объединили в одной программе разноформатные фильмы. Программа собрана из различных форм кино: от киноальманахов до экспериментального видео, веб-сериалов и документалистики.
Ранее сообщалось, что Михаил Пореченков высказал надежду, что в следующем году фестиваль продолжится, и станет фестивалем искусств: «Чтобы была музыка, поэзия, живопись и театр, разные виды искусств, не только кино».
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