Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы

Не все звёзды отличаются примерным поведением. Для кого-то из знаменитостей проблемы с законом — это давние воспоминания, которые уже почти забыты, а кто-то сумел нажить проблемы с полицией, уже обретя статус звезды.

1. Рассел Кроу . Австралийский актёр имеет амплуа брутального героя, которому не свойственны страх и слабость. Вероятно, роли наложили отпечаток на Рассела, поэтому он регулярно ввязывается в потасовки и скандалы. В 2005 году Кроу так расстроился, что не может позвонить из номера отеля в Нью-Йорке жене в Австралию, что запустил телефоном в служащего отеля. Вопрос пришлось решать в суде.

2. Роберт Дауни-младший. Сейчас актёр преуспевает, числится любимчиком продюсеров и входит в число самых успешных знаменитостей. Но в девяностые о Роберте говорили как о типичном неудачнике. Будучи многообещающим молодым артистом, он увлёкся наркотиками, что привело к многократным арестам и трёхлетнему тюремному сроку. К счастью, актёр сумел взять себя в руки.