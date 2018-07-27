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Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
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Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы 

Рамблер 2 часа назад
Не все звёзды отличаются примерным поведением. Для кого-то из знаменитостей проблемы с законом — это давние воспоминания, которые уже почти забыты, а кто-то сумел нажить проблемы с полицией, уже обретя статус звезды.
1. Рассел Кроу. Австралийский актёр имеет амплуа брутального героя, которому не свойственны страх и слабость. Вероятно, роли наложили отпечаток на Рассела, поэтому он регулярно ввязывается в потасовки и скандалы. В 2005 году Кроу так расстроился, что не может позвонить из номера отеля в Нью-Йорке жене в Австралию, что запустил телефоном в служащего отеля. Вопрос пришлось решать в суде.
2. Роберт Дауни-младший. Сейчас актёр преуспевает, числится любимчиком продюсеров и входит в число самых успешных знаменитостей. Но в девяностые о Роберте говорили как о типичном неудачнике. Будучи многообещающим молодым артистом, он увлёкся наркотиками, что привело к многократным арестам и трёхлетнему тюремному сроку. К счастью, актёр сумел взять себя в руки.
3. Мэттью Бродерик. В восьмидесятые годы Мэттью попал в ДТП, в результате которого по его вине погибли два человека. Бродерик выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. Сам артист получил лёгкие травмы. Ему грозили пять лет заключения, но суд признал историю несчастным случаем, поэтому за две смерти Бродерик заплатил штраф в 175 долларов.
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