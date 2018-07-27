«Тёмная башня» и еще 6 самых дорогих провальных фильмов современности

Не всегда имя режиссера, большой бюджет и любимые зрителями актеры являются залогом успешной работы фильма на больших экранах. Порой крупнобюджетные картины не собирают публику и деньги и не оправдывают ожидания продюсеров. Однако потом отлично показывают себя в онлайн-просмотрах. Специально для ok-magazine.ru интернет-кинотеатр tvzavr рассказывает о семи самых провальных фильмах последних лет с большими бюджетами.

«Меч короля Артура»

Ленту Гая Ричи ожидали все поклонники его творчества. Стилизованная и брутальная, она должна была ворваться на экраны, но в итоге даже не окупилась в прокате, собрав $148 млн при бюджете в $175 млн Удивительно, ведь картина действительно отличная, полная фишек Ричи, отличной музыки и прекрасных операторских находок. Зачем смотреть на цифры, если можно посмотреть сам фильм?

«Геошторм»

Казалось бы, есть все для хорошего старта: катастрофа мирового масштаба, звезда в фильме — Джерард Батлер, бури, грозы и угроза полного уничтожения планеты. Но не сработало. На фильм потратили $120 млн, принес он почти в два раза больше, что для продюсеров является провалом. Видимо, картину надо смотреть не в кинотеатре с другими людьми, а дома, наблюдая за гибелью человечества под уютным пледом.

«Темная башня»

Экранизации романов Стивена Кинга обычно удаются, но не эта. Хотя Кинг и интриговал своих фанатов перед выходом фильма и называл ленту потрясающей, зрителям она не пришлась по вкусу. Критики также разнесли ее в пух и прах. Остались только самые преданные поклонники сыгравших в картине Мэттью МакКонахи и Идриса Эльбы. Срочно нужно составить собственное мнение об этом фильме.

«Охотники за привидениями»

Охотники за привидениями

Остается загадкой, на что рассчитывали создатели ленты, снимая «женскую» версию любимой всеми истории. Подобрали отличных комедийных актрис, в качестве забавного и недалекого красавца-секретаря выступил Крис Хемсворт . Снял фильм Пол Фиг , за плечами которого работа над многими хорошими комедиями. Но, видимо, старая история на новый лад не всегда заинтересует. Хотя, надо признаться, увидеть лизуна и зефирного человека, созданных с помощью новых технологий, услышать знаменитое «Ghostbusters» — безумно приятно!

«Большой и добрый великан»

Большой и добрый великан

Стивен Спилберг — один из самых успешных режиссеров современности. Но даже у таких мастеров бывают неудачи. Его фэнтезийная лента о дружбе великана и юной Софии не была оценена зрителями денежно: она собрала $183 млн, хотя потратили на нее $140 млн Но ведь не это главное, главное — художественный замысел и его воплощение. А это у Спилберга, как всегда, на высоте.

«Боги Египта»

Боги Египта

Для съемок в этом фильме позвали Николая Костер-Вальдау , Джерарда Батлера и Чедвика Боузмана. Это не помогло. Брутальные актеры не привлекли достаточное количество публики, поэтому лента заработала лишь на $10 млн больше, чем на нее потратили. Но для любителей жанра и египетского стиля это ни о чем не говорит. Древние времена, несчастная любовь и самые настоящие боги создадут на один вечер атмосферу загадочности.

«Алиса в Зазеркалье»

Алиса в Зазеркалье