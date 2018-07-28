Опубликован трейлер документального фильма о звезде «Форсажа» Поле Уокере

Ролик опубликовала студия Paramount на своем YouTube-канале. Видео представляет собой нарезку из съемок с участием актера.

В фильме родные, друзья и коллеги Уокера рассказали о его детстве и юношеских годах. Так, по словам родственников звезды «Форсажа», он всегда испытывал настоящую страсть к автомобилям — с ранних лет любил ездить на игрушечных машинках.

Премьера ленты состоится уже в августе этого года на канале Paramount.

Пол Уокер разбился в страшном ДТП в 2013 году. Ему было 40 лет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что клип на саундтрек из «Форсажа» побил рекорд популярности «Gangnam Style».