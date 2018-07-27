В трейлере к фильму «Я — Пол Уокер» есть кадры юного актера

Вчера, 26 июля, в YouTube появился трейлер к документальному фильму о звезде «Форсажа» под названием «Я — Пол Уокер ». В видеоролике впервые показаны кадры Уокера, снятые в его подростковом возрасте.

Пол Уокер, кадр из трейлера

Картина расскажет о жизни и карьере Пола Уокера, погибшего в аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. При создании этого душераздирающего фильма дали интервью, кажется, все самые близкие любившего скорость актера: родители, братья, сестры, 19-летняя дочь Мидоу и режиссеры.

«Он был большим ребенком», — так говорит в трейлере младший брат погибшего актера — Коди.

Фильм увидит свет на Paramount Network уже в начале августа этого года