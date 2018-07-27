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В трейлере к фильму «Я — Пол Уокер» есть кадры юного актера
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В трейлере к фильму «Я — Пол Уокер» есть кадры юного актера 

Журнал ОК! 2 часа назад
Вчера, 26 июля, в YouTube появился трейлер к документальному фильму о звезде «Форсажа» под названием «Я — Пол Уокер». В видеоролике впервые показаны кадры Уокера, снятые в его подростковом возрасте.
Пол Уокер, кадр из трейлера
Картина расскажет о жизни и карьере Пола Уокера, погибшего в аварии 30 ноября 2013 года в возрасте 40 лет. При создании этого душераздирающего фильма дали интервью, кажется, все самые близкие любившего скорость актера: родители, братья, сестры, 19-летняя дочь Мидоу и режиссеры.
«Он был большим ребенком», — так говорит в трейлере младший брат погибшего актера — Коди.
Фильм увидит свет на Paramount Network уже в начале августа этого года
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