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Вышел первый трейлер фильма о звезде «Форсажа» Поле Уокере
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Вышел первый трейлер фильма о звезде «Форсажа» Поле Уокере 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Cтудия Paramount опубликовала на YouTube первый трейлер документального фильма о Поле Уокере — погибшем актере из кинофраншизы «Форсаж».
В двухминутном ролике к фильму I Am Paul Walker ("Я — Пол Уокер") режиссера Адриана Байтенхайса можно увидеть нарезку из семейных и личных съемок с участием актера. Показана и его страсть к машинам, начавшаяся еще в детстве: в трейлере маленький Пол Уокер гоняет на игрушечном автомобиле.
Также в картину вошли интервью с родными, друзьями и коллегами артиста. Премьера фильма состоится 11 августа на телеканале Paramount.
Пол Уокер погиб в ДТП в 2013 году.
Ранее Адриан Байтенхайс снял фильм о другой преждевременно скончавшейся звезде — актере Хите Леджере.
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