Вышел первый трейлер фильма о звезде «Форсажа» Поле Уокере

Cтудия Paramount опубликовала на YouTube первый трейлер документального фильма о Поле Уокере — погибшем актере из кинофраншизы «Форсаж».

В двухминутном ролике к фильму I Am Paul Walker ("Я — Пол Уокер") режиссера Адриана Байтенхайса можно увидеть нарезку из семейных и личных съемок с участием актера. Показана и его страсть к машинам, начавшаяся еще в детстве: в трейлере маленький Пол Уокер гоняет на игрушечном автомобиле.

Также в картину вошли интервью с родными, друзьями и коллегами артиста. Премьера фильма состоится 11 августа на телеканале Paramount.

Пол Уокер погиб в ДТП в 2013 году.

Ранее Адриан Байтенхайс снял фильм о другой преждевременно скончавшейся звезде — актере Хите Леджере.