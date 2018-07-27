Звезды, которые всеми способами избегают публичности

Киану Ривз считается одним из самых закрытых актеров Голливуда. Он почти никогда не появляется на светских мероприятиях и редко дает интервью, предпочитая заниматься только работой и благотворительными проектами. Зато Киану запросто можно встретить на улице без охраны, в простой одежде и с кофе из ближайшего уличного кафе.

В одном из интервью Бенедикт Камбербэтч признался, что постоянные преследования папарацци выводят его из себя. Актер не любит излишнего внимания к своей персоне. Он не зарегистрирован ни в одной из соцсетей, зато ведет дневник, в котором описывает события, которые произвели на него сильное впечатление. Настоящий романтик!

Райан Гослинг четко разделяет работу и личную жизнь. Он прекрасно понимает, что актерская профессия обязывает его появляться на мероприятиях в рамках промо-туров своих фильмов, но рассказывать о том, что происходит в его личной жизни Райан не торопится. Поклонники знают, что он женат на Еве Мендес , воспитывает двоих дочерей, и, по мнению актера, этой информации достаточно.

Джулия Робертс нашла свое счастье в семейной жизни в 2002 году. И с того самого момента стала одной из самых далеких от светской тусовки голливудских актрис. Джулия вместе с мужем и детьми живет на ранчо в штате Нью-Мексико. Она практикует индуизм и утверждает, что наконец-то нашла гармонию с собой.

Харрисон Форд, конечно, индуизмом не увлекается, но так же, как и Джулия Робертс, живет на ранчо. Актер поселился в горном штате Вайоминг, где плотность населения самая низкая после Аляски. Заставить Харрисона выбраться из его «убежища» могут только интересные проекты. Обратная сторона профессии, состоящая из тусовок, красных дорожек и бесконечных интервью, его не интересует.