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Звезды, которые всеми способами избегают публичности
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Звезды, которые всеми способами избегают публичности 

SNCmedia.ru 2 часа назад
Фото: SNCmedia.ru
Киану Ривз
Киану Ривз считается одним из самых закрытых актеров Голливуда. Он почти никогда не появляется на светских мероприятиях и редко дает интервью, предпочитая заниматься только работой и благотворительными проектами. Зато Киану запросто можно встретить на улице без охраны, в простой одежде и с кофе из ближайшего уличного кафе.
Бенедикт Камбербэтч
В одном из интервью Бенедикт Камбербэтч признался, что постоянные преследования папарацци выводят его из себя. Актер не любит излишнего внимания к своей персоне. Он не зарегистрирован ни в одной из соцсетей, зато ведет дневник, в котором описывает события, которые произвели на него сильное впечатление. Настоящий романтик!
Райан Гослинг
Райан Гослинг четко разделяет работу и личную жизнь. Он прекрасно понимает, что актерская профессия обязывает его появляться на мероприятиях в рамках промо-туров своих фильмов, но рассказывать о том, что происходит в его личной жизни Райан не торопится. Поклонники знают, что он женат на Еве Мендес, воспитывает двоих дочерей, и, по мнению актера, этой информации достаточно.
Джулия Робертс
Джулия Робертс нашла свое счастье в семейной жизни в 2002 году. И с того самого момента стала одной из самых далеких от светской тусовки голливудских актрис. Джулия вместе с мужем и детьми живет на ранчо в штате Нью-Мексико. Она практикует индуизм и утверждает, что наконец-то нашла гармонию с собой.
Харрисон Форд
Харрисон Форд, конечно, индуизмом не увлекается, но так же, как и Джулия Робертс, живет на ранчо. Актер поселился в горном штате Вайоминг, где плотность населения самая низкая после Аляски. Заставить Харрисона выбраться из его «убежища» могут только интересные проекты. Обратная сторона профессии, состоящая из тусовок, красных дорожек и бесконечных интервью, его не интересует.
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