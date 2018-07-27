Принят закон о показе фильмов на фестивале без прокатного удостоверения 

Об этом сообщает РИА Новости.
В документе прописано, что под понятием «фестиваль» понимается культурно-просветительное мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".
При этом общая продолжительность показа фильма-участника конкурсной программы не должна превышать 10 дней. Кроме того, такие картины можно будет показывать в срок не позднее одного года, следующего за годом их создания.
Законопроект также утверждает за Минкультуры право утверждать перечень проводимых в России международных кинофестивалей.