Принят закон о показе фильмов на фестивале без прокатного удостоверения

Об этом сообщает РИА Новости.

В документе прописано, что под понятием «фестиваль» понимается культурно-просветительное мероприятие, представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, в том числе и в рамках конкурсной программы при участии жюри".

При этом общая продолжительность показа фильма-участника конкурсной программы не должна превышать 10 дней. Кроме того, такие картины можно будет показывать в срок не позднее одного года, следующего за годом их создания.