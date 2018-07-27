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Netflix снимут фильм по книге основателя Nike
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Netflix снимут фильм по книге основателя Nike 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
Компания Netflix снимет фильм по книге «Продавец обуви», написанной основателем Nike Филом Найтом. Она вышла в 2016 году и до сих пор остается бестселлером по версии New York Times. Режиссером картины станет Фрэнк Маршалл, работавший над фильмами «Чудо на Гудзоне» и «Назад в будущее», сценарий по книге напишут Скотт Александер и Ларри Карацевски. «Я с нетерпением жду возможности поработать с моим другом, великим Фрэнком Маршаллом, чтобы показать на экране мою историю и историю Nike для большой аудитории», — прокомментировал Фил Найт.
Подробнее узнать о книге «Продавец обуви» можно в нашем материале.
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