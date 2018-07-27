Организаторы независимых кинофестивалей забили тревогу из-за Госдумы

Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о процедуре фестивального показа фильмов. Об этом сообщается на портале Системы обеспечения законодательной деятельности.

В документе дается определение «кинофестивалю» — это мероприятие, представляющее собой показ специально отобранных фильмов, которое может иметь конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов. Отмечается, что кинофестивали, которые включают в себя конкурсную программу и внесены в специальный перечень, могут демонстрировать фильмы без прокатного удостоверения.

Законопроект раскритиковали организаторы независимых кинофестивалей. Представители компании «Иноекино» заявили во «ВКонтакте», что инициатива депутатов приведет к уничтожению независимых ретроспектив мирового кино, специальных юбилейных показов и «разного толка небольших, но очень интересных фестивалей, у которых нет задачи проводить конкурс, а значит собирать жюри и, затем, награждать».

«Кого не станет: Иноекино, Синематека Искусство Кино, КароАрт, Кинопрограммы при Третьяковской галерее в Москве, Beat Film Festival будет урезан, если выживет, AmFest, Britfest, ArtPokaz, всех Недель национальных смотров», — отмечается в посте.

Документ также раскритиковали представители фестиваля Beat Film Festival в Facebook. «Beat Film Festival — под угрозой, если по каким-то причинам он не войдет в перечень российских кинофестивалей, составляемых государством. Beat Weekend — под угрозой, потому что просветительские задачи фестиваля в 15 городах не подразумевают наличие конкурсной программы и жюри», — говорится в сообщении.