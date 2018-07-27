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Режиссер «Из Уфы с любовью» выложил в сеть полную версию фильма
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Режиссер «Из Уфы с любовью» выложил в сеть полную версию фильма 

Собака.ru 1 час назад
Фото: Собака.ru
Айнур Аскаров поделился с фанатами деталями своего нового проекта.
Главный режиссер фильма «Из Уфы с любовью» Айнур Аскаров поделился в социальной сети «Вконтакте» полной версией фильма и рассказал, над каким проектом он сейчас работает. «Наконец-то дошли руки загрузить режиссерскую версию. Здесь все, что было в бшкирском прокате: 100 минут, отец Фарида Алмас Амиров, добавочные сцены», — пояснил Айнур. Сейчас режиссер сотрудничает с киностудией «Башкортостан», начались съемки картины «Таганок» по повести Мустая Карима. Основное действие картины снимут в деревне Толпарово Гафурийского района республики.
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