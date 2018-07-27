Стало известно, кто станет матерью Элтона Джона в фильме «Человек-ракета»

Актриса Брайс Даллас Ховард исполнит роль матери композитора Элтона Джона в биографическом фильме под рабочим названием «Человек-ракета». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сценарием ленты занимается Ли Холл. Среди его главных работ — драма «Билли Эллиот». Главная же роль самого Элтона досталась Тэрону Эджертону, известному по боевику «Kingsman: Секретная служба». Кроме него в актерский состав входят Джейми Белл («Билли Эллиот», «Грязь», «Джейн Эйр») и Ричард Мэдден (сериал «Игра престолов»).

Картина расскажет о жизни Элтона Джона, о его популярности, а также о лечении от наркотической и алкогольной зависимостей. Также создатели фильма обещают порадовать зрителей множественными музыкальными вставками. Предположительно, премьерный показ запланирован на май 2019 года.

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