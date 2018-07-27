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Кристен Стюарт и Наоми Скотт сыграют главные роли в ремейке «Ангелов Чарли»
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Кристен Стюарт и Наоми Скотт сыграют главные роли в ремейке «Ангелов Чарли» 

Пятый канал 40 минут назад
Фото: Пятый канал
Кинокомпания Sony Pictures пригласила актрис Кристен Стюарт и Наоми Скотт на съемки продолжения фильма «Ангелы Чарли». Об этом сообщает издание Page Six. Режиссером ремейка станет американка Элизабет Бэнкс, которая занималась сериалом «Клиника» и блокбастером «Голодные игры».
Также известно, что третьей участницей «ангельской» компании станет начинающая актриса Элла Балинска. Премьерный показ запланирован на 27 сентября 2019 года.
Телесериал «Ангелы Чарли» выходил на экраны с 1976 по 1981 годы. Затем в 2000 году вышла его киноадаптация с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Режиссером фильма выступил Джозеф Макджинти.
Ранее Пятый канал рассказывал, как Кристен Стюарт шокировала Канны грязными волосами.
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