Кристен Стюарт и Наоми Скотт сыграют главные роли в ремейке «Ангелов Чарли»

Также известно, что третьей участницей «ангельской» компании станет начинающая актриса Элла Балинска. Премьерный показ запланирован на 27 сентября 2019 года.

Телесериал «Ангелы Чарли» выходил на экраны с 1976 по 1981 годы. Затем в 2000 году вышла его киноадаптация с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Режиссером фильма выступил Джозеф Макджинти.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кристен Стюарт шокировала Канны грязными волосами.