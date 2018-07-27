Стали известны актрисы, которые станут новыми «Ангелами Чарли» 

Все мы помним две части фильма «Ангелы Чарли», в которых главные роли исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Актрисы быстро стали популярными после съемок и стали получать еще больше интересных предложений для съемок.
Теперь стало известно, что компания Sony Pictures запланировала перезапустить. Новая кинолента выйдет в прокат в сентябре 2019 года. Поклонники гадали, кто же займет место ангелов и делали самые неоднозначные предположения. но продюсеры фильма смогли удивить своим выбором.
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Теперь блондинка: Люси Лью впервые за долгое время сменила имиджЗвезда фильма «Ангелы Чарли» появилась на церемонии вручения театральной премии Obie Awards в новом образе. Люси Лью перекрасилась в блондинку, что стало полной неожиданностью для ее поклонников. Зарубежные СМИ сообщили, что новыми ангелами станут Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска. Такой состав вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Многие сомневаются, что артистки смогут затмить своих предшественниц. Многие уже высказали свое несогласие с таким подбором актрис на главную роль. Больше всех досталось Кристен Стюарт — по мнению пользователей, она совершенно не подходи на данную роль. Впрочем, Стюарт, Скотт и Балинска еще могут удивить зрителей.