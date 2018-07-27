Стали известны актрисы, которые станут новыми «Ангелами Чарли»

Все мы помним две части фильма «Ангелы Чарли», в которых главные роли исполнили Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью. Актрисы быстро стали популярными после съемок и стали получать еще больше интересных предложений для съемок.

Теперь стало известно, что компания Sony Pictures запланировала перезапустить. Новая кинолента выйдет в прокат в сентябре 2019 года. Поклонники гадали, кто же займет место ангелов и делали самые неоднозначные предположения. но продюсеры фильма смогли удивить своим выбором.

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