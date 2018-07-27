Мишель Уильямс украсила обложку Vanity Fair

Американское издание Vanity Fair представило новый сентябрьский номер. Его главной героиней стала актриса Мишель Уильямс , известная по фильмам «Все деньги мира», «Манчестер у моря» и «Величайший шоумен». Автором снимка украсившего обложку, а также фотосессии внутри журнала выступила известный фотограф Кольер Шорр. Стилизовала съемки Самира Наср, в мае этого года занявшая пост исполнительного директора отдела моды Vanity Fair. До этого она занимала аналогичную должность в Elle US.

В разговоре с Амандой Фортини, известным журналистом и колумнистом, Мишель Уильямс поделилась сенсационной новостью. Оказывается, в тайне ото всех она вышла замуж за музыканта Фила Элверума, известного под псевдонимом Mount Eerie. Камерная церемония, на которой присутствовали лишь близкие друзья пары, прошла в горах Адирондак в штате Нью-Йорк.

На страницах Vanity Fait Мишель, тяжело переживавшая потерю Хита Леджера, скончавшегося от передозировки медицинскими препаратами в 2008-м году, впервые поделилась своим чувствами. Напомним, актеров связывали романтические отношения. За два с половиной года до смерти Леджера у них родилась дочь Матильда.

Еще одним поводом к появлению Уильямс на обложке Vanity Fair стала стартовавшая на днях промокомпания в поддержку нового фантастического фильма «Веном», основанного на комиксах вселенной Marvel. Главные роли в блокбастере исполнили Том Харди и Мишель Уильямс. В мировой прокат лента выйдет 4 октября 2018 года. В этот же день состоится и ее российская премьера.

Полностью текст интервью можно прочитать здесь.