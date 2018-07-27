Фильмы на выходные. Выбор Стаса Тыркина 

«Робин Гуд: Мужчины в трико» (1993) Режиссер — Мэл Брукс В ролях: Кэри Элвз, Ричард Льюис, Трейси Уллман, Мэл Брукс. Кадр из фильма Смеховой эффект в лучших комедиях Мэла Брукса, как правило, рождается из явного несоответствия внешних данных актеров и закрепленной за ними характерности типу персонажей, этими актерами играемых: когда в роли доктора Франкенштейна оказывается пучеглазый Джин Уайлдер, а в роли Людовика сам Мэл Брукс, эффект свиного рыла, непонятно каким образом затесавшегося в калашный ряд, тащил за собой и драматургию, и гэги, и разнообразные пародийные прелести. Когда же в функции Робин Гуда появляется типажно соответствующий актер Элвз, не блещущий ничем, кроме невыразительности, можно оценить шутки, отсылающие к творчеству Брукса сорокалетней давности, и легкую, недолгую продолжительность фильма.
СТС, пятница, 23.15, суббота, 1.30 «Сумасшедшее сердце» (2009) Режиссер — Эндрю Доминик В ролях: Джефф Бриджес, Колин Фаррел Кадр из фильма Именно за работу в этой скромной «независимой» американской картине блестящий актер Джефф Бриджес отвоевал «Оскара» за мужскую роль у Джорджа Клуни, Моргана Фримена и Колина Ферта. Человек, которого знают во всем мире, как Большого Лебовского, слывет одним из самых заслуженных и при этом недооцененных голливудских актеров. За роль ветерана-музыканта в стиле кантри, Бриджес был номинирован в пятый раз и, наконец, ушел не с пустыми руками. Кстати, песня из этой картины тоже почему-то потрясла Академию.
Первый, суббота, 0.30 «Рокко и его братья» (1960) Режиссер — Лукино Висконти В ролях: Ален Делон, Анни Жирардо Кадр из фильма Один из самых признанных в мире кинематографических брендов, едва ли не самый хрестоматийный киношедевр ХХ века. Действие фильма Висконти разворачивается в конце 1950-х годов в еще не окончательно оправившемся от войны Милане. Рассказавший когда-то о своем времени, сегодня фильм кажется вариацией вечного сюжета о кровных узах, любовном треугольнике, молотилке большого города, классикой практически шекспировского накала, шекспировской степени обобщения. Классические сюжеты чреваты появлением персонажей, отсутствующих в повседневной жизни. Например, носителей ангельского начала, людей, положительно прекрасных во всех отношениях. В качестве такового у почитавшего Достоевского классика итальянского кино и выступал Рокко в облике юного Алена Делона. Всепрощающий, обвиняющий себя во всем идеальный Рокко явится причиной большой трагедии, которой, быть может, и не случилось бы, не озарись клоака внезапной и в сущности никому не нужной вспышкой света.
Первый, воскресенье, 0.45