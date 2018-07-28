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Закон о показе на кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения одобрен Советом Федерации
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Закон о показе на кинофестивалях фильмов без прокатного удостоверения одобрен Советом Федерации 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Профисинема.ру
Члены верхней палаты парламента одобрили правительственный закон, разрешающий показ отечественных фильмов без прокатных удостоверений на проводимых в РФ международных кинофестивалях. Такое решение было принято сенаторами в ходе заседания палаты. Ранее закон был принят в третьем чтении депутатами Госдумы.
В настоящее время такая норма распространяется исключительно на картины, ввезенные из-за рубежа для данного показа. Авторы документа отмечают, что это создает ряд проблем для представителей киносообщества. Согласно новой редакции, демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна только на проводимом на территории Российской Федерации международном кинофестивале, включенном в перечень кинофестивалей, который имеет конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов, и общая продолжительность которого составляет не более 10 дней, при условии, что показ такого фильма на данном кинофестивале осуществляется не более двух раз. Помимо этого, документом устанавливается, что прокатное удостоверение не будет требоваться при осуществлении показа любого фильма по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению. Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования.
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