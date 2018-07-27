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Эдриан Броуди расплылся в улыбке рядом с Наташей Поли в Сен-Тропе: фото
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Эдриан Броуди расплылся в улыбке рядом с Наташей Поли в Сен-Тропе: фото 

Журнал ОК! 25 минут назад
Когда Эдриан Броуди и Наташа Поли рядом, у них всегда отличное настроение. Это доказывают их очередные совместные фотографии. На днях папарацци запечатлели друзей в водном такси, когда они направлялись в знаменитый пляжный клуб Le Club 55 в Сен-Тропе.
45-летний оскароносный актер выбрал для вечеринки с русской моделью легкую розовую рубашку с белыми и черными «кляксами» и шорты оливкового цвета.
33-летняя Поли надела в этот жаркий день просторную рубашку и белую мини-юбку. Интересно, что в руках у знаменитости была кукла Барби её с бизнесменом Питером Баккером 5-летней дочери, хотя последних двоих в лодке не было, как и девушки звезды фильма «Пианист» Лары Лието.
Несмотря на то что Эдриан Броуди одна из величайших звезд Голливуда, в прошлом году он признался, что принял решение сократить количество работ в качестве актера. Дело в том, что он хочет больше времени уделять работе за кадром.
Я немного отошел от актерской карьеры, потому что в последние годы уж очень много работал. Сейчас я сосредоточен на нескольких вещах в качестве продюсера. Это очень интересное время
В скором времени поклонники смогут увидеть актера в роли Карла V в фильме «Император». Съемки картины ещё не завершены.
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