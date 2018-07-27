С чего начинал режиссёр «Стражей галактики»: скандалы и достижения Джеймса Ганна

На днях студия Marvel заявила об увольнении Джеймса Ганна с режиссёрского поста третьей части «Стражей Галактики» за огромное количество оскорбительных и аморальных твитов десятилетней давности. Режиссёр подарил фанатам две части историй о похождениях Звёздного Лорда, неуравновешенного енота, говорящего дерева и всех остальных неоднозначных персонажей, именуемых «Стражами Галактики». Без Ганна, возможно, эта важная часть вселенной выглядела бы совсем иначе и не факт, что обрела бы такую любовь зрителей и популярность. Ганн стал одним из первых независимых режиссёров, которому довелось поработать со студией. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. Джеймса Ганна уволили за огромное количество оскорбительных твитов, которые он писал почти 10 лет назад. В своих сообщениях он не стеснялся шутить про ЛГБТ, изнасилование, больных раком и про другие темы, которые лучше не затрагивать публичной личности. Конечно, сейчас режиссёр извиняется за своё поведение и говорит, что стал совсем другим человеком, чему в принципе можно поверить. Иначе как бы он смог снять такие проникновенные кадры с малышом Грутом в конце второй части? Но извинения не помогли и теперь режиссёрское кресло третьих «Стражей» пустует. Киноафиша решила разобраться в прошлых режиссёрских работах Ганна, чтобы понять откуда, так сказать, «растут ноги».

Любитель треша

Неоднозначный дебют

Ситкомы для досуга

Первый супергеройский фильм

Не всё так плохо

Почему увольнение Ганна — это потеря для студии «Marvel»?

Любитель треша

С юных лет Джеймс Ганн обожал смотреть малобюджетные фильмы и ужастики. Среди его любимых картин были такие как «Ночь живых мертвецов» Джорджа Ромеро и «Пятница 13-е» Шона Каннингема . Для тех, кто знает эти фильмы нетрудно догадаться, что именно начало вдохновлять совсем ещё «зелёного» Джеймса. Под впечатлением от хороров он сам пробовал снимать ужастики вместе с братьями на 8-миллиметровую камеру где-то в лесу возле их дома.

Чем старше становился Ганн, тем больше он начинал вести настоящую жизнь молодой «Рок-звезды». Он посещал рокерские концерты, а позднее, в 23 года, он организовал собственную группу «The Icons» игравшую в стилях альтернативного рока и новой волны. Группа всё-таки побывала в лучах славы, а Ганн даже умудрился записать парочку саундтреков к таким фильмам как «Скуби-Ду» и «Муви 43». Карьера Ганна в кино началась с кресла сценариста в студии Troma Entertainment, специализировавшейся на независимом жанровом кино. Джеймса приметил глава студии Ллойд Кауфман и предложил ему написать сценарий к фильму «Тромео и Джульетта» вместе с ним и парой других авторов. Вот тут и раскрывается бурная фантазия Джеймса Ганна.

Этот фильм вышел в 1996 году и зрители увидели совсем иное прочтение Шекспировской классики. Фильм по истине стал частью треш-культуры, а его главные герои далеко не застенчивые парень и девушка с тяжелой судьбой. Кино наполнено жестокостью, постельными сценами разного уровня мерзости, где иногда вместо полового органа у мужчины может оказаться настоящий слизняк с глазами и ртом, вокруг сумасшествие, а Джульетта в конце вообще превращается в настоящую корову. Для студии подобное кино было вполне себе нормально историей.

Неоднозначный дебют

Кадр из фильма «Слизняк»

Джеймс ещё долго писал сценарии для студии, но его первым режиссёрским дебютом стал фильм «Слизняк» с Элизабет Бэнкс , Нэйтаном Филлионом и Майклом Руккером в главных ролях, вышедший в 2006 году. Это история о том, как герой Майкла Руккера находит в лесу странный метеорит из которого выползает нечто и поселяется в его теле. Чем дольше слизняк находится внутри, тем сильнее меняются внешность и поведение Рукера, и со временем он начинает порабощать всех вокруг. Люди превращаются в голодных зомби, повсюду паника, а жуткие слизняки настолько обнаглели, что пытаются атаковать даже если вы просто расслабленно лежите в ванне. Фильм переполнен всем тем, на чём рос Джеймс Ганн. Тут и отголоски малобюджетных ужастиков с ярко выраженным гримом, куча мерзкой слизи, которая не стесняется попадать на главных героев, абсолютно абсурдные ситуации и атмосфера апокалипсиса. Так же как и в «Тромео и Джульетте» кажется, что из-за сумасшествия вокруг завтра уже не наступит.

Ситкомы для досуга

Джеймс Ганн и Саша Грей в эпизоде Порно для всей семьи

В 2008 Ганн выпускает веб-сериал «Порно для всей семьи». Он состоит из 8 эпизодов, в которых высмеиваются все самые яркие из штампы индустрии фильмов для взрослых. В каждой серии на ролях мужчин снимались профессиональные актеры, такие как Натан Филлион Майкл Розенбаум и даже брат Ганна — Шон Ганн , мы все знаем его по роли опустошителя Краглина, которому во второй части отдают стрелу Йонду. Женщин играли настоящие порно актрисы. Даже знаменитая Саша Грэй появилась в одном из эпизодов. Сериал был снят с большой любовью к порно индустрии, как бы крича, что жанру нужно меняться или хотя бы вносить что-то новое. Конечно, с такими проектами, как этот, совсем неудивительно, что Ганн писал в твиттере шутки про изнасилование подруги и не скупился на пошлые фразочки. Помимо «Порно для всей семьи» Ганн снял пилотную серию своего другого веб-сериала — «Humanzee!». Если перевести название то, становится ясно, что это что-то про человека и шимпанзе. Так оно и есть. Режиссёр сам снялся в главной роли и сыграл парня, который отправил своё семя в Братиславу, чтобы там для него создали сына гибрида человека и шимпанзе. К сожалению или к счастью, дальше пилотной серии дело не пошло.

Первый супергеройский фильм

Кадр из фильма «Супер»

Не всё так плохо

Кадр из фильма «Скуби-Ду»

В двухтысячных Ганн выступил сценаристом двух частей фильмов о похождениях «Скуби-Ду» и его команды Тайна. Для Ганна «Скуби-Ду» стал первым крупным сценарием в Голливуде. Стоит сказать, что хоть в фильме и были какие-то элементы треша и отголоски классических фильмов ужасов с их бесконечной бутафорией, но в целом обе части можно считать более чем удачными экранизациями знаменитого мультсериала, который знают все зрители.

Почему увольнение Ганна — это потеря для студии «Marvel»?

Осиротевшие «Стражи Галактики»

Не смотря на всю свою неоднозначную карьеру в кино, Джеймс Ганн прошёл вполне себе киноманскую школу, о которой мечтает каждый начинающий режиссёр в поисках славы и признания. И пусть Ганн скорее панк, чем законопослушный гражданин, большую часть карьеры режиссёр снимал своё кино так, как хотел, и ему давали для этого свободу, которая важна для любого творческого человека. И именно эта «школа», в которой Ганн стал тем, кого мы сейчас знаем и любим, сделала «Стражей Галактики» такими смешными и непохожими на другие фильмы студии Марвел. Стражи выглядят смелее, ярче, свежее, и за это их полюбили многие фанаты. И именно после Ганна на студии начали появляться такие режиссёра как Тайка Вайтити, снявший третью часть Тора, который тоже далеко не самый популярный режиссёр в мире. А Джеймс Ганн из простого любителя поснимать странные фильмы, превратился в большого режиссёра, чьи фильмы собирают миллиарды в прокате.

Переживала за Ганна Ксенья Буравова