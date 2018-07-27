«Жаркие летние ночи»: сказка о дилерах для взрослых

Обозреватель Sobesednik.ru о дебютном фильме Элайджи Байнума, новом-старом Тимоти Шаламе и жарких летних ночах.

«Жаркие летние ночи» начинаются как сказка для взрослых в стиле Уэса Андерсона: повествователь в крайне ироничной манере рассказывает о Дэниеле (Тимоти Шаламе) — или Дэнни, как зовут его персонажи фильма, — который приезжает к бабушке на лето на полуостров Кейп-Код. Зажатый, асоциальный и вечно задумчивый Дэнни (тут зритель начинает лихорадочно ловить ощущение дежавю, вспоминая героя Шаламе в «Зови меня своим именем») вначале оказывается аутсайдером, ходит на вечеринки, где все время стоит в стороне от всех, и вообще не очень-то любит разговаривать.

Но пару дней спустя Дэнни встречает Хантера ( Алекс Роу ) — высокого мускулистого блондина (нет-нет, это не Арми Хаммер и точно не ремейк «Зови меня своим именем»), которого знает весь Кейп-Код. Знают его, впрочем, не благодаря каким-то подвигам, а потому, что он продает марихуану. С потреблением у астматика Дэнни не задается, но дальше начинается самое интересное: Дэнни не только помогает Хантеру продавать наркотики, но и сам берется за это, расширяя нелегальный бизнес до огромных размеров.

События фильма разворачиваются стремительно. Параллельно с историей о наркотиках развивается история и о влюбленности персонажей в двух девушек, отношения с которыми осложнены по разным обстоятельствам. Здесь нужно отметить, что Элайджа Байнум (сценарист и режиссер) проделал отличную работу: зритель не может уловить того момента, когда сказка превращается в драму, а забавные и нелепые события сменяются опасными и серьезными. Байнум весь фильм ходит по краю: заставляет то вовсю смеяться над тем, что происходит на экране, то, наоборот, переживать и бояться за героев.

«Жаркие летние ночи» — прекрасная сказка, которую можно посмотреть в кино с колой и попкорном субботним вечером. Первое впечатление, скорее всего, будет горьким, но оно быстро развеется, оставляя приятное послевкусие.