Ещё
«Жаркие летние ночи»: сказка о дилерах для взрослых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

«Жаркие летние ночи»: сказка о дилерах для взрослых 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Обозреватель Sobesednik.ru о дебютном фильме Элайджи Байнума, новом-старом Тимоти Шаламе и жарких летних ночах.
«Жаркие летние ночи» начинаются как сказка для взрослых в стиле Уэса Андерсона: повествователь в крайне ироничной манере рассказывает о Дэниеле (Тимоти Шаламе) — или Дэнни, как зовут его персонажи фильма, — который приезжает к бабушке на лето на полуостров Кейп-Код. Зажатый, асоциальный и вечно задумчивый Дэнни (тут зритель начинает лихорадочно ловить ощущение дежавю, вспоминая героя Шаламе в «Зови меня своим именем») вначале оказывается аутсайдером, ходит на вечеринки, где все время стоит в стороне от всех, и вообще не очень-то любит разговаривать.
Но пару дней спустя Дэнни встречает Хантера (Алекс Роу) — высокого мускулистого блондина (нет-нет, это не Арми Хаммер и точно не ремейк «Зови меня своим именем»), которого знает весь Кейп-Код. Знают его, впрочем, не благодаря каким-то подвигам, а потому, что он продает марихуану. С потреблением у астматика Дэнни не задается, но дальше начинается самое интересное: Дэнни не только помогает Хантеру продавать наркотики, но и сам берется за это, расширяя нелегальный бизнес до огромных размеров.
События фильма разворачиваются стремительно. Параллельно с историей о наркотиках развивается история и о влюбленности персонажей в двух девушек, отношения с которыми осложнены по разным обстоятельствам. Здесь нужно отметить, что Элайджа Байнум (сценарист и режиссер) проделал отличную работу: зритель не может уловить того момента, когда сказка превращается в драму, а забавные и нелепые события сменяются опасными и серьезными. Байнум весь фильм ходит по краю: заставляет то вовсю смеяться над тем, что происходит на экране, то, наоборот, переживать и бояться за героев.
«Жаркие летние ночи» — прекрасная сказка, которую можно посмотреть в кино с колой и попкорном субботним вечером. Первое впечатление, скорее всего, будет горьким, но оно быстро развеется, оставляя приятное послевкусие.
ИД «Собеседник»: последние новости
Григорий Шпигель: одиночество при жизни и забвение после смерти "Мектуб, моя любовь": молодость без конца и сюжета Двое погибли при падении учебного самолета под Москвой
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ключевой актер отказался сниматься в новом «Вороне»3
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца18
Самые сексапильные красотки Голливуда2
Ляпы в советских мультиках14
Продолжения фильмов, которые превзошли оригиналы9
Видео
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
02:38
Мокрые джинсы стали проблемой для Аквамена
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение