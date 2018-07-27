Было — стало: как звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис из нелепого Долгопупса стал одним из самых желанных мужчин Британии

Пересматривая сцены даже из последних частей «поттерианы», трудно представить себе, что пройдет совсем немного времени, и из нескладного, слишком высокого, слишком угловатого подростка актер Мэттью Льюис станет настоящим красавчиком, чьи небритые щеки будут сводить с ума все Мэтью обожает своих собак, которые часто становятся героями его Instagram.

Актер не стесняется покрывать тело татуировками — на съемочной площадке его спасает грим.

Однако рассчитывать на эту красоту теперь может только одна женщина: в 2016 году он начал встречаться с Анджелой Джонс — ивент-менеджером Universal Studios. В мае 2018 года Мэттью Льюис женился на возлюбленной.

А о ком из выросших детей-актеров хочется больше узнать тебе?

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Фото:Instagram