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Было — стало: как звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис из нелепого Долгопупса стал одним из самых желанных мужчин Британии
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Было — стало: как звезда «Гарри Поттера» Мэттью Льюис из нелепого Долгопупса стал одним из самых желанных мужчин Британии 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летний британский актер Мэттью Льюис прославился благодаря роли Невилла Долгопупса в киносаге о юном волшебнике Гарри Поттере.
Пересматривая сцены даже из последних частей «поттерианы», трудно представить себе, что пройдет совсем немного времени, и из нескладного, слишком высокого, слишком угловатого подростка актер Мэттью Льюис станет настоящим красавчиком, чьи небритые щеки будут сводить с ума все  Мэтью обожает своих собак, которые часто становятся героями его Instagram.
Актер не стесняется покрывать тело татуировками — на съемочной площадке его спасает грим.
Однако рассчитывать на эту красоту теперь может только одна женщина: в 2016 году он начал встречаться с Анджелой Джонс — ивент-менеджером Universal Studios. В мае 2018 года Мэттью Льюис женился на возлюбленной.
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Фото:Instagram
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