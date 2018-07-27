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Гёте-Институт представляет кинопоказ
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Гёте-Институт представляет кинопоказ 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
На немецком языке c русскими субтитрами пройдет показ фильма «Берлин, Александрплац». Фильм представлен в 13 частях с эпилогом и будет демонстрироваться с 15 по 19 августа. Лента рассказывает история Франца Биберкопфа, который без перспектив, без целей, без работы шатается по Берлину в 1928/29 году. Добродушный, мягкий, нежный человек, и в то же время жесткий, вспыльчивый, брутальный — в жизни ему помогает лишь большая уверенность в том, что мир, возможно, плох, но человек по сути своей все же существо хорошее. «Будь проклят человек, который полагается на людей» — это лейтмотив романа Дёблина. Новая реконструирированная цифровая копия фильма будет представлена историком кино Михаилом Ратгаузом.
Подробности: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21327193.
Обручевский меридиан: последние новости
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