Нелепости в фильмах, которые все пропустили

Киноманы любят выискивать в фильмах ошибки и недочёты. Ляпы никогда не влияют на сюжет и крайне редко портят впечатление, но находить несостыковки даже в лентах с гигантским бюджетом всегда забавно.

1. «Звёздные войны: Эпизод 4», 1977. В сцене, когда несколько штурмовиков врываются в помещение, один из них бьётся головой о дверной проём. Режиссёр Джордж Лукас на стал вырезать этот ляп, а когда в 2004 году выпустили переиздание картины, звукорежиссёры наложили звук, усилив эффект.

2. «Человек-паук: Высокое напряжение», 2014. В сцене драки с Электро Человек-паук отлетает в полицейскую машину и оставляет заметную вмятину, но в следующем кадре повреждений у машины почти нет. Таким же магическим образом исчезает салат из бутерброда, который даёт главному герою тётушка.

3. «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», 2012. В эпизоде, когда Бэтмен и Женщина-Кошка дерутся с людьми террориста Бэйна, один из участников драки падает на пол просто так. В другой сцене отчётливо видно, что соблазнительные сапоги с каблуками Женщины-Кошки превратились обувь на плоской подошве.

4. «Терминатор-3: Восстание машин», 2003. Решив улететь, Джон и Кейт подбегают к припаркованному в ангаре самолёту. Бортовой номер самолёта отлично читается. Но когда он поднимается в воздух, на нём уже другой бортовой номер.