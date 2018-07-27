Ещё
Кинофестивали вне закона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Русалка. Озеро мертвых
Мистика, Ужасы
Купить билет

Кинофестивали вне закона 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Госдума приняла закон, согласно которому показывать фильмы без прокатного удостоверения можно только на крупных кинофестивалях, где есть конкурс и жюри. Это означает, что ретроспективы и недели национального кино попросту исчезнут.
На «Стрелке» сейчас продолжается кинофестиваль: под открытым небом смотрят фильмы прямиком из Канн и с последнего «Кинотавра», намного раньше, чем они попадут в прокат. Если законопроект утвердят, делать это уже будет нельзя.
Ретроспективы Бергмана и Кубрика, недели британского или итальянского кино, специальные показы — все это в Думе списывают со счетов, предполагая, что у каждого киносмотра есть жюри и конкурс, и пытаясь отрегулировать то, что лежит в плоскости чистой культуры. Законопроект не запрещает ничего напрямую, но требования получать на каждый фильм прокатное удостоверение делают подобные мероприятия невозможными из чисто практических соображений, говорит продюсер Сэм Клебанов:
Сэм Клебанов продюсер «Сам процесс получения прокатных удостоверений довольно долгий, бюрократический и затратный. И дело даже не столько в стоимости самого прокатного удостоверения — всего 3500 рублей, но там просто надо совершить много действий. Например, перевести все договоры, заверить их у нотариуса, сделать обязательный озвученный экземпляр фильма и сдать его в специальном формате на жестком диске в Госфильмофонд. Получение прокатного удостоверения на каждый фильм занимает примерно от одного до полутора месяцев. Это реально сложный, трудоемкий и времязатратный процесс, которого нет ни в одной стране бывшего СССР».
90% существующих ныне фестивалей попросту исчезнут. Скажем, в новом реестре предполагается, что кинофестиваль идет обязательно не больше десяти дней. А, например, «Иное кино» — мероприятие длиной в год, и там порядка 20 ретроспективных программ.
Евгений Крас сооснователь компании «Иное кино» «Теперь для того, чтобы получить статус фестиваля, нужно будет утверждать в Минкульте. Как будет проходить эта процедура, на данный момент никто не знает. Сейчас мы не получаем прокатное удостоверение не потому, что мы не хотим его получать или потому что это стоит больших денег, а мы его не можем получить чисто физически, потому что для того, чтобы получить прокатное удостоверение, нужно в Госфильмофонд сдать фильмокопию, а для разовых показов присылают закодированную фильмокопию из-за границы и ключи к ней для конкретных сеансов в конкретных кинотеатрах».
Исчезнут Beat Film Festival, Amfest, недели Тарковского, показы «Искусства кино» с последующим обсуждением и аналогичные мероприятия «КАРО Арт» — нишевые, но пользующиеся неизменным спросом у думающей публики. Останется один ММКФ и, вероятно, «Кинотавр», но пока слишком много неизвестных. Впрочем, первое чтение этого же законопроекта было еще хуже. Третья редакция, где есть реестр кинофестивалей, оставляет много непонимания, но вместе с ним — надежду.
BFM.RU: последние новости
Российские «Фиксики» собрали за рубежом более $1 млн «Монстры на каникулах-3» продолжают лидировать в российском прокате Правнучка Матильды Кшесинской принята в балетную труппу Большого театра
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из-за «Соляриса» Тарковский зарекся снимать литовца21
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Самые сексапильные красотки Голливуда3
Ляпы в советских мультиках14
«Ну и губы!»: изменения во внешности Алины Кабаевой разочаровали поклонников32
Видео
00:30
В рекламе бритвы впервые показали реальное бритье
ТВ
01:59
Съемки приквела «Игры престолов» перенесли
ТВ
01:57
«Т-34» к бою готов! Премьера трейлера
Кино
02:12
10 фактов о второй части ленты «Белль и Себастьян»
Кино
09:01
Самые сексапильные красотки Голливуда
Кино
07:58
Нелепости в фильмах, которые все пропустили
Кино
02:51
Вышел второй трейлер фильма «Алита: Боевой ангел»
Кино
10:04
Актеры, пришедшие в кино из тюрьмы
Кино
09:16
Чем «Звездные войны» расстроили ученых
Кино
02:55
Танцы с Богатыревым довели Мордюкову до койки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение