Кинофестивали вне закона

Госдума приняла закон, согласно которому показывать фильмы без прокатного удостоверения можно только на крупных кинофестивалях, где есть конкурс и жюри. Это означает, что ретроспективы и недели национального кино попросту исчезнут.

На «Стрелке» сейчас продолжается кинофестиваль: под открытым небом смотрят фильмы прямиком из Канн и с последнего «Кинотавра», намного раньше, чем они попадут в прокат. Если законопроект утвердят, делать это уже будет нельзя.

Ретроспективы Бергмана и Кубрика, недели британского или итальянского кино, специальные показы — все это в Думе списывают со счетов, предполагая, что у каждого киносмотра есть жюри и конкурс, и пытаясь отрегулировать то, что лежит в плоскости чистой культуры. Законопроект не запрещает ничего напрямую, но требования получать на каждый фильм прокатное удостоверение делают подобные мероприятия невозможными из чисто практических соображений, говорит продюсер Сэм Клебанов

Сэм Клебанов продюсер «Сам процесс получения прокатных удостоверений довольно долгий, бюрократический и затратный. И дело даже не столько в стоимости самого прокатного удостоверения — всего 3500 рублей, но там просто надо совершить много действий. Например, перевести все договоры, заверить их у нотариуса, сделать обязательный озвученный экземпляр фильма и сдать его в специальном формате на жестком диске в Госфильмофонд. Получение прокатного удостоверения на каждый фильм занимает примерно от одного до полутора месяцев. Это реально сложный, трудоемкий и времязатратный процесс, которого нет ни в одной стране бывшего СССР».

90% существующих ныне фестивалей попросту исчезнут. Скажем, в новом реестре предполагается, что кинофестиваль идет обязательно не больше десяти дней. А, например, «Иное кино» — мероприятие длиной в год, и там порядка 20 ретроспективных программ.

Евгений Крас сооснователь компании «Иное кино» «Теперь для того, чтобы получить статус фестиваля, нужно будет утверждать в Минкульте . Как будет проходить эта процедура, на данный момент никто не знает. Сейчас мы не получаем прокатное удостоверение не потому, что мы не хотим его получать или потому что это стоит больших денег, а мы его не можем получить чисто физически, потому что для того, чтобы получить прокатное удостоверение, нужно в Госфильмофонд сдать фильмокопию, а для разовых показов присылают закодированную фильмокопию из-за границы и ключи к ней для конкретных сеансов в конкретных кинотеатрах».

Исчезнут Beat Film Festival, Amfest, недели Тарковского, показы «Искусства кино» с последующим обсуждением и аналогичные мероприятия «КАРО Арт» — нишевые, но пользующиеся неизменным спросом у думающей публики. Останется один ММКФ и, вероятно, «Кинотавр», но пока слишком много неизвестных. Впрочем, первое чтение этого же законопроекта было еще хуже. Третья редакция, где есть реестр кинофестивалей, оставляет много непонимания, но вместе с ним — надежду.