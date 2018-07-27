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Эван Питерс намекнул на уход из «Американской истории ужасов»
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Эван Питерс намекнул на уход из «Американской истории ужасов» 

Попкорн News 1 час назад
Фото: Попкорн News
Эван Питерс — настоящий ветеран сериалов Райана Мерфи, в «Американской истории ужасов», к примеру, он снимается все 8 сезонов подряд. Однако вскоре этот опыт может подойти к концу — актер, знакомый зрителям также по блестящему исполнению роли Ртути в «Людях Икс», признался, что вообще-то очень не любит мрачные роли.
В интервью изданию GQ Питерс использовал очень категоричную формулировку — признался, что «на самом деле ненавидит» те темные, тяжелые образы, которые ему приходится примерять в «Американской истории ужасов» и подобных сериалах.
«Я клоун, я люблю дурацкие шуточки, люблю посмеяться. Я не люблю орать и кричать», рассказывает Эван. «Мне кажется, что это отвратительно, по-настоящему ужасно, и вот почему для меня такие роли были испытанием, проверкой».
В итоге, однако, «проверка на прочность» начала сказываться на жизни Питерса за пределами съемочной площадки:
«Для меня это очень тяжелое испытание. Это начинает вредить моей душе, моей личности. От меня требовался невероятный объем ярости, в «Позе» [новый сериал Райана Мерфи с Питерсом — прим.ред.] все эти переживания разбивали мне сердце, и я чувствую себя больным». В открытую Питерс не сказал, что покидает «Американскую историю ужасов», но намекнул на это достаточно прозрачно: «Я принял решение. Я сказал себе: „больше я такие роли не играю“. Это не я».
В очередной (и, вероятно, последний) раз Эвана Питерса в «Американской истории ужасов» можно будет увидеть в грядущем 8 сезоне, премьера которого намечена на 12 сентября.
попкорнnews
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