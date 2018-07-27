Стало известно, как живет сейчас звезда фильма «Маленькая Вера»

Наталье Негоде сейчас 54 года. Уже через несколько месяцев она отметит юбилей, поэтому уже сейчас готовится к выходу на пенсию. Звезда фильма «Маленькая Вера» очень редко выходит в свет и давно не появлялась на телепередачах. В этом году вышла новая картина с ее участием «Ван Гоги», но даже это не изменило ее привычный распорядок жизни. Актриса не дает интервью и отказывает даже просто поговорить.

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Звезда «Маленькой Веры» Андрей Соколов рассказал о любимом увлеченииНародный артист России снялся в более чем 50 фильмах и продолжает участвовать в съемках различных картин. На днях с Андреем Соколовым пообщались журналисты, и он признался, что у него есть одно любимое занятие, которым увлекался еще его дедушка. Журналисты выяснили, что уже не первый год Наталья Игоревна живет в двухкомнатной квартире на Фрунзенской набережной в Москве, которую она купила еще в 90-х на деньги заработанные в США. После окончательного возвращения на родину актриса стала затворницей. Она не появляется даже на престижных фестивалях, как «Кинотавр», где в этом году состоялась премьера нового фильма с ее участием. «Единственное место, где ощущаю себя не чужаком — мой дом», — рассказывала актриса в одном из интервью.

Наталья Негода на автобусе доехала до магазина / фото: Руслан Вороной EG.ru

Не так давно папарацци удалось заснять Негоду, когда она прогуливалась по улице до магазина. На кадрах она запечатлена в черно-белом свободном платье. Стоит отметить, что актриса прекрасно выглядит. В ноябре ей исполнится 55 лет, поэтому уже сейчас артистке нужно начать оформлять пенсию. По некоторой информации, Наталья Игоревна не горит желанием собирать все необходимые справки и документы, но уже готова морально общаться с чиновниками. В сложившейся ситуации актрису радует лишь то, что пенсионная реформа, о которой сейчас говорят почти все, ее не коснется, сообщает EG.ru.