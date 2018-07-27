Самые сексапильные красотки Голливуда

Успех большинства голливудских картин обусловлен присутствием в них шикарных сексапильных героинь. Многие зрители идут в кинотеатры, чтобы не столько насладиться драками и спецэффектами, сколько полюбоваться на звёздных красавиц. Эти соблазнительные женщины способны вытянуть даже самую среднюю ленту и обеспечить ей внимание публики.

1. Дженнифер Энистон , ставшая настоящей звездой после сериала «Друзья», блистает в последних фильмах не только актёрским даром, но и великолепной фигурой.

2. Шарлиз Терон неоднократно входила в списки самых привлекательных знаменитостей и по праву носит звание главной блондинки Голливуда.

3. Эмма Уотсон появилась на киноэкране в 11 лет в фильме «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор очаровательные девчушка превратилась в ослепительную красавицу, которая, к тому, ведёт активную общественную жизнь.

4. Миллу Йовович сделал популярной «Пятый элемент», где она спасала мир с Брюсом Уиллисом . С тех пор Милле неоднократно приходилось сниматься в апокалиптических картинах, однако это не лишило её женственности и эротичности.