Самые сексапильные красотки Голливуда 

Успех большинства голливудских картин обусловлен присутствием в них шикарных сексапильных героинь. Многие зрители идут в кинотеатры, чтобы не столько насладиться драками и спецэффектами, сколько полюбоваться на звёздных красавиц. Эти соблазнительные женщины способны вытянуть даже самую среднюю ленту и обеспечить ей внимание публики.
1. Дженнифер Энистон, ставшая настоящей звездой после сериала «Друзья», блистает в последних фильмах не только актёрским даром, но и великолепной фигурой.
2. Шарлиз Терон неоднократно входила в списки самых привлекательных знаменитостей и по праву носит звание главной блондинки Голливуда.
3. Эмма Уотсон появилась на киноэкране в 11 лет в фильме «Гарри Поттер и философский камень». С тех пор очаровательные девчушка превратилась в ослепительную красавицу, которая, к тому, ведёт активную общественную жизнь.
4. Миллу Йовович сделал популярной «Пятый элемент», где она спасала мир с Брюсом Уиллисом. С тех пор Милле неоднократно приходилось сниматься в апокалиптических картинах, однако это не лишило её женственности и эротичности.
5. Меган Фокс стала секс-символом после «Трансформеров». Потрясающие формы в одночасье сделали из Меган любимицу кинозрителей, хотя конфликты на съёмочной площадке подпортили её репутацию. Впрочем, ни скандалы, ни рождение троих детей на внешности актрисы не сказались.