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На Никитском бульваре покажут фильм про космос
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На Никитском бульваре покажут фильм про космос 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса openmovie33
Сегодня пятница, а это значит, что на Никитском бульваре владимирцы вновь смогут насладиться открытым кинопоказом. На этот раз публике представят картину «Космос между нами» британского режиссёра Питера Челсома.
Фантастический фильм рассказывает о первой группе колонизаторов Марса. Во время полёта выясняется, что одна из учёных беременна, сразу после посадки космического корабля она рожает мальчика и умирает. Всю информацию о родах держат в секрете. Мальчик 16 лет живёт на Марсе и по сети переписывается с землянами. Далее он решает отправится на нашу планету.
Отметим, что изначально киноленту планировалось показать в прошлую пятницу, но из-за непогоды кинопоказ перенесли на неделю.
Также изменится и время трансляции с 21:30 на 21:00, так как темнеть стало немного раньше.
Правила поведения на сеансах для зрителей остаются неизменны:
— количество мест ограничено — рекомендуется приходить пораньше и занимать лучшие места на специально установленных скамейках и пуфиках для зрителей;
— выдача туристических ковриков и пледов для размещения зрителей на газонах бульвара будет осуществляться под залог 200 руб.
— курение и распитие спиртных напитков в общественных местах, в том числе и на территории проведения кинопоказа, запрещено;
— нахождение детей, не достигших возраста 17 лет, в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их замещающих) не допускается в соответствии с действующим законодательством.
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